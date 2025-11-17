아옳이, 비키니 입고 시선 강탈…몰디브서 “천국 인증샷”[스타★샷]

사진= 유튜브 채널 '아옳이' 화면 캡처

유튜버 아옳이가 몰디브 여행에서 천국 같은 풍경에 감탄하며 만족감을 드러냈다.

16일 아옳이의 유튜브 채널에는 ‘비행기 세 번 갈아타고 도착한 천국’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 아옳이는 엄마와 함께 몰디브에 도착한 후 여행을 즐기며 “너무 예쁘다. 천국이 있다면 이런 곳이 아닐까 싶다”며 “비행기를 타고 또 경비행기를 갈아탄 끝에 이런 천국 같은 곳을 만나다니 믿기지 않는다”고 감탄했다.

엄마도 “영상으로 남기니까 추억할 수 있어서 좋다”며 기쁨을 표현했다. 아옳이는 “엄마가 아빠랑 여행 갈 때는 사진을 많이 찍어주지만, 건질 사진이 제로”라며 아빠를 살짝 디스했다. 엄마 역시 “아빠는 다리가 짧게 나오게 찍는다”며 공감해 웃음을 자아냈다. 아옳이는 “엄마가 카카오 프로필 사진을 제가 찍어준 사진으로 바꿨다. 딸과 여행 오는 묘미”라고 덧붙였다.

또한 아옳이는 “엄마가 제 인생 비키니 샷도 찍어주셨다”며 몰디브에서의 건강미 넘치는 자태를 자랑했다. 몰디브의 노을을 감상하며 그는 “너무 예쁘다. 디즈니 만화 속에 들어와 있는 느낌이다. 디즈니 컬러가 미쳤다”고 감탄을 이어갔다.

