원슈타인, 이정재X임지연 ‘얄미운 사랑’ OST 오늘 17일 발매

tvN 드라마 ‘얄미운 사랑(연출 김가람, 극본 정여랑, 기획·제작 스튜디오드래곤, 스튜디오앤뉴, 아티스트컴퍼니)’의 세 번째 OST ‘사르르 스르르’가 오늘 17일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 발매된다.

‘사르르 스르르’는 포근한 일렉 기타 사운드와 감성적인 멜로디가 어우러지며, 일상 속 설렘과 편안함을 섬세하게 담아낸 곡이다.

서로 다른 마음을 지닌 두 인물이 서서히 가까워지는 순간의 감정을 표현했으며, “사르르 스며들어와, 어느 순간 머물고 있어”라는 후렴구를 통해 자연스럽게 스며드는 사랑의 감정을 표현한다.

특히 따뜻한 톤과 섬세한 사운드가 원슈타인의 감미롭고 유니크한 보컬과 조화를 이루며 드라마의 감정선을 한층 풍성하게 완성한다.

드라마 ‘얄미운 사랑’은 ‘굿파트너’ 김가람 감독과 ‘닥터 차정숙’ 정여랑 작가가 의기투합해 선보이는 작품이다. 초심을 잃은 국민 배우 임현준(이정재 분)와 정의 실현에 목매는 연예부 기자 위정신(임지연 분)의 디스 전쟁을 그린 편견 타파 드라마로, 유쾌한 웃음과 통쾌한 공감을 동시에 선사한다.

원슈타인은 2018년 데뷔 이후 ‘쇼미더머니 9’을 통해 주목받았으며, ‘놀면 뭐하니’, ‘복면가왕’ 등 다양한 예능에 출연해 유니크한 보컬 스타일과 감각적인 사운드로 자신만의 음악적 색채를 구축해왔다. 지난 9월 정규 1집 앨범 ‘TENT’를 발매하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

