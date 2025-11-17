뷔X박형식, 풀장 속 조각 비주얼…“이 사람 HBD”[스타★샷]

사진= BTS 뷔 SNS

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔가 절친 배우 박형식의 생일을 맞아 훈훈함이 가득한 사진을 공개했다.

16일 뷔는 자신의 SNS에 한 장의 사진을 올렸다. 공개된 사진 속 뷔와 박형식은 풀장으로 보이는 곳에서 검은색 의상을 입고 물속에 몸을 담근 모습이다.

두 사람은 물에 젖었음에도 불구하고 조각 같은 외모와 탄탄한 피지컬을 자랑하며 시선을 끌었다. 특히 자연스럽고 편안한 분위기는 연예계 대표 절친 모임인 ‘우가팸’의 끈끈한 우정을 다시 한번 느끼게 했다.

사진을 접한 팬들은 “대충 봐도 잘생겼다”, “이 조합 너무 좋다”, “물속에서도 훈훈하네” 등 뜨거운 반응을 보였다.

한편, 군백기를 마친 방탄소년단은 2026년 봄 컴백을 목표로 신보 작업에 박차를 가하고 있다. 그룹은 신보 발매와 함께 대규모 월드투어를 예고하며 ‘21세기 팝 아이콘’ 완전체 귀환에 나설 계획이다.

