더 시에나, 크리스마스 시즌’ 개막… 거대 트리와 초대형 미디어 파사드 ‘압도’

더 시에나 리조트와 더 시에나 프리모 호텔이 제주에서 가장 화려한 크리스마스와 연말을 밝힌다.

유럽의 성대한 크리스마스 마켓을 떠올리게 하는 초대형 데커레이션과 눈부신 빛을 머금은 크리스마스 트리 점등을 시작하며 본격적인 크리스마스 및 연말 시즌의 막을 열었다.

호텔 입구부터 로비와 야외 공간까지 이어지는 나무에 연출된 화려하고 감각적인 크리스마스 데커레이션은 유럽 특유의 클래식한 기품과 현대적 조명 미학이 조화롭게 담겨 있다.

특히 올해 가장 주목받는 공간은 단연 더 시에나 리조트 가든에 위치한 메인 크리스마스 트리다.

8m 높이의 거대한 메인 트리는 유럽 광장에서 만날 법한 장엄한 스케일과 섬세한 장식미로 완성됐다. 거대한 녹색 트리를 주인공으로 리조트 건물과 나무를 감싼 조명들이 금빛으로 반짝거리며 마치 유럽의 거리에서 맞는 크리스마스 풍경처럼 이국적인 모습을 드러냈다.

장엄하게 양쪽에 대칭으로 자리한 리조트 건물의 수많은 조명들이 강렬하고 몽환적인 크리스마스 세상을 만들어냈다. 낮에는 자연광과 어우러진 우아함을, 밤에는 깊고 풍부한 색채가 다채로운 크리스마스의 무드를 선보이며 메인 포토 스팟으로 자리잡았다.

올해 또 다른 하이라이트는 더 시에나 프리모 호텔 야외수영장 대형 미디어 파사드다.

미디어 파사드는 여름부터 할로윈까지 시즌별로 풍부한 컨텐츠를 선보이며 국내 최초 연중 상시 운영되며 주목받은 더 시에나 프리모의 시그니처 컨텐츠로, 크리스마스 시즌을 맞아 신규 영상을 새롭게 론칭하며 연말 무드를 더욱 고조시켰다. 크리스마스 영상과 캐롤까지 더해져 일년에 단 한 번 뿐인 흥겨운 크리스마스를 11월부터 미리 즐길 수 있다.

가수 테이와 왁스의 특별한 미니 콘서트도 예정돼 있다. 12월 24일 크리스마스 이브에는 가수 테이, 31일에는 가수 왁스가 무대를 준비하며, 재즈 듀오의 낭만적인 공연도 함께 펼쳐질 예정이다.

더 시에나 호텔 & 리조트 관계자는 “올해 크리스마스는 유럽의 성대한 겨울을 그대로 옮겨온 듯한 스케일과 아름다운 빛의 감성을 담아냈다.”며 “제주에서만 만날 수 있는 미디어 아트, 조명, 그리고 감각적인 트리 데커레이션을 통해 남녀노소 모두 재밌고 즐길 거리가 풍성한 연말 호캉스를 선사하겠다." 고 전했다.

더 시에나 리조트와 더시에나 프리모 호텔의 크리스마스 데커레이션과 미디어 아트 콘텐츠는 내년 1월 중순까지 운영된다. 공식 홈페이지에서 객실과 크리스마스 스페셜디너와 케이크까지 포함된 크리스마스 패키지도 만나볼 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

