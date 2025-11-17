플로(FLO), 11번가 더블 혜택 프로모션…“플랫폼 이용 혜택 강화”

드림어스컴퍼니의 음악 플랫폼 플로(FLO)가 온라인 쇼핑몰 11번가 고객을 대상으로 T멤버십 제휴 혜택과 네이버페이 포인트까지 한 번에 받을 수 있는 ‘11번가 더블 혜택 프로모션’을 진행한다.

플로는 17일부터 30일까지 2주간, 11번가에서 받은 쿠폰으로 플로에서 T멤버십 이용권을 신규 구매한 고객에게 네이버페이 포인트 3천 원 상품권을 추가 제공한다. 11번가 고객이라면 누구나 11번가 앱 및 PC에서 혜택을 이용할 수 있다.

해당 더블 혜택은 11번가 프로모션 페이지에서 쿠폰을 복사한 뒤, 플로 앱 또는 웹사이트에서 등록하면 받을 수 있다. 플로 T멤버십 이용권을 구매하고 경품 발송 시점(12월 마지막주)까지 정기결제 상태를 유지하면 T멤버십 이용권을 발급받은 플로 계정의 휴대전화 번호로 네이버페이 포인트 상품권이 자동 발송된다.

드림어스컴퍼니 김수정 마케팅팀 리더는 “플로는 고객 접점을 확대해 나가기 위해 다양한 제휴 채널과 협업을 강화하고 있다”며 “11번가 더블 혜택 프로모션을 통해 더 많은 이용자들이 플로의 차별화된 서비스와 방대한 음악 라이브러리를 풍성한 혜택으로 경험해 보실 수 있기를 바란다”라고 전했다.

플로는 LG전자 ‘씽큐 온(ThinQ ON)’ 탑재를 기념해 오는 12월 31일까지 LG전자 공식 온라인몰(LGE.COM)에서 ‘씽큐 온’ 및 AI 홈 패키지 제품을 구매한 고객에게 ‘FLO 6개월 무제한 이용권’을 제공하는 프로모션도 진행 중이다.

