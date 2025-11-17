피에이치이엔엠(PH E&M), 중부유럽 진출을 위해 폴란드 4BB와 MOU 체결

PH E&M과 폴란드 4BB의 업무협약 체결식 모습. PH E&M 제공

피에이치이엔엠(PH E&M)이 폴란드 제작사 4BB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ(약칭 4BB)와 폴란드 내 공동사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 주관한 ‘2025 K-콘텐츠 엑스포 in 폴란드’에서 진행된 이번 MOU 협약식은 지난 7일 폴란드 바르샤바의 문화과학궁전에서 진행됐다.

PH E&M은 미국, 영국, 독일, 일본, 튀르키예 등 글로벌 파트너들과 협업하며 K-POP, 공연, 드라마, 영화 등 다양한 콘텐츠를 제작·유통하는 글로벌 엔터테인먼트·미디어 기업이다.

4BB는 2011년 설립된 폴란드 바르샤바 기반의 라이브 엔터테인먼트 제작사로, 수만 명 규모의 대형 페스티벌을 제작하며 폴란드 공연 산업에서 가장 신뢰받는 프로덕션 하우스로 평가된다. 바르샤바 3대 공연장의 독점 이벤트 운영사이자 K-POP 프로모터 경험이 풍부한 기업으로서 폴란드 및 중부 유럽 라이브 엔터테인먼트 시장의 핵심 파트너로 자리매김하고 있다.

박병건 PH E&M 대표이사는 “폴란드는 중부 유럽을 대표하는 핵심 시장이자 유럽 문화·콘텐츠 산업의 전략적 허브”라며 “K-POP을 비롯한 한국 콘텐츠에 대한 관심이 빠르게 커지면서 폴란드는 유럽 관객과 글로벌 팬덤을 잇는 중요한 거점으로 부상하고 있다. 탄탄한 공연 인프라와 다양한 문화 수요는 한국 대중문화가 중부 유럽 전역으로 확장되는 데 중요한 기반이 될 것”이라고 말했다.

양사는 이번 협약을 통해 K-POP을 비롯한 다양한 공동 라이브 프로젝트를 중부 유럽 시장에서 본격적으로 전개할 계획이다.

