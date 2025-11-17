송혜교, 최근 근황 보니…또 독립운동가 영상 후원했다

사진 = 배우 송혜교가 제61회 백상예술대상 시상식에 참석한 모습. 뉴시스 제공

배우 송혜교가 제86회 순국선열의 날을 맞아 독립운동가 김향화를 알리는 영상 제작을 후원한 사실이 알려지며 눈길을 끌고 있다. 서경덕 성신여대 교수는 17일 자신의 SNS를 통해 송혜교와 함께한 이번 프로젝트 소식을 전했다. 두 사람은 2012년부터 국내외에 독립운동 역사를 소개하는 활동을 이어가고 있다.

서 교수는 페이스북에서 “순국선열의 날을 기념해 ‘시대의 장벽을 넘어 독립을 외치다, 기생 김향화’ 영상을 다국어 버전으로 제작해 공개했다”며 “이번 4분 분량의 영상은 제가 기획하고 배우 송혜교 씨가 후원했다. 한국어와 영어 내레이션을 입혀 전 세계에 확산 중”이라고 전했다.

영상은 김향화와 30여 명의 기생들이 화성행궁 내 자혜의원 앞에서 태극기를 펼쳐 들고 만세운동을 벌인 역사적 장면을 집중 조명한다. 또 경찰서 앞에서도 굴하지 않고 만세를 외친 기생들의 용기가 전국 각지의 기생 만세운동으로 퍼져 나갔다는 점도 강조했다.

서 교수는 “아직 대중에게 널리 알려지지 않은 여성 독립운동가들의 삶을 조명하고자 정정화, 윤희순, 김마리아, 박차정에 이어 이번이 다섯 번째 영상”이라며 “앞으로도 송혜교 씨와 함께 더 많은 여성 독립운동가를 다룬 다국어 영상을 제작해 알릴 계획”이라고 설명했다.

또한 “지난 14년 동안 송혜교 씨와 함께 전 세계 곳곳의 독립운동 유적지 39곳에 한국어 안내서, 한글 간판, 독립운동가 부조 작품 등을 기증해왔다”며 “다음 프로젝트도 기대해달라”고 덧붙였다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]