배우 류현경 감독, 배우로 참여한 첫 장편 영화 ‘고백하지마’ 개봉

독립영화계의 새로운 로맨틱 코미디 영화 <고백하지마>(감독 류현경)가 오는 12월 개봉을 앞두고 티저 포스터 2종을 전격 공개했다.

영화 <고백하지마>는 '대본이 없는 영화를 만들어보면 어떨까?'라는 색다른 발상에서 시작된 작품으로, 실제 영화 촬영장에서 배우 김충길이 배우 류현경에게 고백을 하면서 이야기가 시작된다.

공개된 티저 포스터는 ‘입고 다니는 포스터’라는 독창적 콘셉트를 담고 있다. 흰 티셔츠 위에 포스터가 인쇄된 듯한 메타 디자인으로 제작돼 실제 굿즈를 보는 듯한 착시를 선사하며, 가슴 중앙에 자리한 영화 속 장면이 극의 감성을 생생하게 전달한다.

특히 나란히 앉아 따뜻한 눈빛을 주고받는 주연 배우 김충길과 류현경의 모습, 그리고 기차 안에서 각각 잠든 두 사람의 장면이 자연스럽게 어우러지며 포스터의 분위기를 더욱 깊이 있게 만든다. 여기에 두 배우가 입은 티셔츠 프린트 속 배우 김의성의 사진과 ‘국궁 큐피트’라는 문구가 눈에 띄며 두 사람과 어떤 연결고리를 갖을지 궁금증을 끌어올린다.

제26회 전주국제영화제, 제50회 서울독립영화제, 남도영화제 시즌2 공식 선정작으로 선정된 영화 <고백하지마>는 배우 류현경이 감독, 출연, 편집, 배급과 마케팅까지 맡으며 기획 단계부터 극장 개봉에 이르기까지 전 과정에 프로젝트 매니저로 참여한 작품이다.

영화 <고백하지마>는 오는 12월 17일 극장 개봉한다.

