우버, EPL 지도자들 겨울 경기장에서 북유럽 아우터 UBR 제품 착용 모습 포착

우버는 EPL 지도자들이 겨울 경기장에서 북유럽 아우터 UBR 제품 착용한 모습이 포착됐다고 17일 밝혔다.

영국 프리미어리그(EPL)는 혹독한 겨울 날씨로 잘 알려져 있다. 경기장에서는 비와 바람이 반복되고 감독과 코칭스태프는 90분 동안 터치라인에서 그 환경을 그대로 견뎌야 한다. 이런 까다로운 조건 속에서 최근 몇몇 EPL 지도자들이 북유럽 기반 아우터 브랜드 UBR(우버) 제품을 착용한 모습이 확인되며 자연스럽게 주목을 받고 있다.

맨체스터 유나이티드 감독을 맡았던 에릭 텐 하흐는 재임 기간 동안 UBR의 레귤레이터 코트와 스톰 시리즈를 착용한 화면이 여러 차례 포착됐다. 깔끔한 직선 실루엣과 방수 기능이 특징으로 텐 하흐가 보여주던 절제된 스타일과 잘 맞아떨어진다는 평가를 받았다는 것이 브랜드 측 설명이다.

맨체스터 시티를 이끄는 펩 과르디올라 감독은 지금도 UBR의 타이탄 파카를 착용한 모습이 종종 확인된다. 무게 대비 보온성이 높고 미니멀한 디자인 덕분에 그의 니트·슬랙스 조합과 자연스럽게 어울린다는 반응이 이어진다.

전 바이에른 뮌헨·첼시 감독인 토머스 투헬 역시 UBR 제품을 착용한 장면이 공개된 바 있다. 특히 타이쿤 코트를 입은 모습이 알려지면서 북유럽식 단정한 코트 디자인이 투헬의 블랙 기반 스타일과 조화를 이루었다는 해석도 나온다.

브랜드에 따르면 EPL 지도자들이 UBR 제품을 선택한 이유는 비교적 단순하다. 영국 겨울 특유의 변덕스러운 날씨에 대응할 수 있는 방수·방풍 기능, 장시간 착용에도 부담이 적은 가벼운 구조 그리고 팀 정장이나 스마트 캐주얼과 무리 없이 어울리는 미니멀 디자인이 현장에서 실용적인 선택으로 받아들여졌기 때문이다.

브랜드 관계자는 “이런 변화가 국내 팬층에도 영향을 미치며 TV 중계 화면에 감독의 코트가 잡힐 때마다 해당 브랜드를 직접 검색하는 축구팬들이 늘어나는 추세”라며 “그 영향으로 지도자들이 착용한 모델들은 공개 직후 빠르게 품절되는 경우도 반복되고 있으며 특히 레귤레이터 코트·타이탄 파카·타이쿤 코트처럼 경기 중 화면에 등장한 제품들은 빠르게 품절되는 등 경기장에서 우연히 포착된 장면이 국내 소비 트렌드에도 적지 않은 영향을 미치고 있는 모습”이라고 설명했다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]