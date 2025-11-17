AM8IC(엠빅), ‘Link Up’으로 ‘다크판타지돌’ 세계관 본격 점화

5인조 신인 보이그룹 AM8IC(엠빅)이 데뷔 첫 주 활동을 성공적으로 마쳤다.

AM8IC(사호, 밍카이, 청이, 루, 첸)은 지난 11일 SBS funE ‘더쇼’를 시작으로 MBC M ‘쇼! 챔피언’, MBC ‘쇼! 음악중심’, SBS ‘인기가요’까지 다양한 음악 방송에 출연하며 첫 번째 EP ‘LUKOIE(루코이에)’의 타이틀곡 ‘Link Up(링크 업)’ 무대를 선보였다.

AM8IC은 음악 방송을 통해 다이내믹하면서도 에너지 넘치는 무대 매너로 강한 임팩트를 남겼다. 팀워크와 멤버 간 호흡이 돋보이는 군무, 섬세한 완급조절이 인상적인 퍼포먼스가 보는 재미를 더했다. 특히 다섯 소년의 연결을 상징하는 포인트 안무가 AM8IC만의 스토리를 강조하며 무대에 완성도를 높였다.

AM8IC은 쉴 틈 없는 안무 속에서도 안정적인 라이브 실력을 선보이며 ‘탈 신인급’ 면모를 입증했다. 남다른 열정과 패기, 풋풋함까지 겸비한 AM8IC은 5세대를 대표할 차세대 퍼포먼스 그룹으로서 존재감을 확실하게 드러내며 데뷔 2주 차 무대에도 기대감을 모으고 있다.

첫 번째 EP ‘LUKOIE’는 ‘다크판타지돌’ AM8IC의 서막을 여는 앨범으로, ‘루코이에’ 세계관을 기반으로 한다. 거미 형상의 꿈의 신 ‘루코이에’가 만들어낸 거짓된 꿈의 세계 속에서 다섯 소년이 연결되어 진실된 세상으로 향하는 여정을 앨범 흐름에도 그대로 녹여내며 각 트랙이 하나의 거대한 스토리로 이어지는 구성을 선사한다.

타이틀곡 ‘Link Up’은 다섯 소년의 운명적 첫 연결을 담아낸 곡으로, 보사노바 기타 리프와 UK 개러지 리듬의 속도감, 팝적인 드럼 사운드가 어우러져 첫 만남의 설렘을 생생하게 표현한다. 강렬한 에너지와 세련된 사운드가 조화를 이루며, AM8IC의 본격적인 여정을 알린다.

AM8IC은 음악 방송 활동 이외에도 팬 사인회를 통해 팬들과 직접 가깝게 소통하는 특별하고 뜻깊은 시간을 가졌으며, 공식 SNS 채널에 타이틀곡 ‘Link Up’ 뮤직비디오 촬영 비하인드를 공개하며 무대 밖 멤버들의 친근한 반전 매력까지 전하고 있다. 이에 앞으로 더욱 활발해질 AM8IC의 행보에도 글로벌 팬들의 이목이 쏠린다.

한편, AM8IC은 타이틀곡 ‘Link Up’으로 음악 방송 활동을 꾸준히 선보이며 5세대를 선도하는 대표 ‘다크판타지돌’로 자리매김할 전망이다.

