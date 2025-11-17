1억 넘는 금 선물? 스트레이키즈, 박진영에게 받은 ‘초특급 보상’ 화제

사진= 스트레이 키즈 공식 SNS

JYP엔터테인먼트의 박진영 프로듀서가 그룹 스트레이키즈(SKZ)에게 순금 160돈 규모의 축하 선물을 건넸다는 사실이 알려지며 큰 화제를 모이고 있다.

스트레이키즈는 15일 공식 SNS를 통해 “피디님 고맙습니다아아아아아”라는 메시지와 함께 여러 장의 인증 사진을 공개했다. 공개된 사진 속에는 박진영이 멤버 전원에게 전달한 순금 액자를 들고 환한 미소를 짓는 멤버들의 모습이 담겨 있다.

이번 금 액자는 스트레이키즈가 정규 4집 ‘KARMA(카르마)’로 미국 빌보드 ‘빌보드 200’에서 1위를 차지했다. 이는 약 70년에 달하는 빌보드 200 역사에서 전 세계 최초의 기록으로, 스트레이키즈는 데뷔 이후 발표한 일곱 개의 앨범을 모두 1위로 진입시키는 진기록까지 달성했다.

박진영이 선물한 금 기념패는 멤버 한 명당 75g(약 20돈)으로 제작됐으며, 총 8개의 액자를 합하면 160돈(약 1억 280만 원 규모)에 이른다. 최근 금값 상승까지 반영되며 팬들은 “역시 JYP의 통 큰 축하”라며 놀라움을 감추지 못하고 있다.

박진영은 최근 ‘라디오스타’에서 스트레이키즈의 빌보드 기록 비하인드를 전하며 “이 친구들은 자기만의 색이 뚜렷하다. 나는 길만 닦아줬을 뿐”이라고 후배 사랑을 드러내기도 했다. 이어 금 선물을 두고 “요즘 금 시세가 또 올랐다”고 농담하며 웃음을 자아냈다.

한편 스트레이키즈는 16일 JTBC ‘뉴스룸’에 완전체로 출연해 빌보드 신기록과 새 앨범에 대한 소감을 밝혔다. 멤버들은 “혼신을 다해 만든 앨범에 팬들이 큰 선물을 안겨줬다”며 감사함을 전했으며, 오는 21일 발매되는 신보에 대해 “‘망설이지 말고 그냥 해라’라는 메시지를 담았다. 레게톤 장르도 포함돼 있다. 타이틀곡 ‘두잇(DO IT)’과 ‘신선놀음’ 기대해달라”고 밝혔다.

사진= JTBC 뉴스룸 방송 화면 캡처

방송에서는 박진영이 건넨 ‘금 160돈’ 축하 선물 이야기도 등장했다. 멤버들은 “각자에게 금 기념패를 만들어 주셨다. 빌보드 신기록이라는 평생 자랑할 만한 의미 있는 선물”이라며 “나중에 또 기록을 세우면 그때마다 달라고 해야겠다”고 웃음을 더했다.

스트레이키즈는 “올해는 유독 사랑을 많이 받은 해였다”고 되돌아보며, “좋은 영향력을 많이 받은 만큼 그 감사함을 어떻게 돌려드릴지 계속 고민하겠다”고 전했다.

해당 일화가 전해지자 팬들과 네티즌들은 “금값도 올랐다는데 기록 또 갱신하면 선물 비용 더 드는 거 아니냐”, “이런 선물 주는 사장님이 어딨냐”, “멤버들 ‘또 금 달라’는 멘트 너무 현실적이네”라며 유쾌한 반응을 보이고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]