제로베이스원, 월드투어 매진 행렬…'보컬·퍼포먼스·연출' 완벽 3박자

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 전 세계를 뜨겁게 달구며 '글로벌 톱티어'로서의 위상을 실감케 했다.

제로베이스원은 지난 15일(현지시간) 싱가포르 인도어 스타디움에서 월드투어 '2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW''를 개최했다.

'히어 앤 나우(HERE&NOW)'는 제로베이스원과 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)가 함께 쌓아온 아이코닉한 순간을 총 4개 파트에 압축한 월드투어로 지난 10월 서울에서 막을 올린 뒤 현재까지 방콕, 사이타마, 쿠알라룸푸르, 싱가포르를 차례로 열광시켰다. 타이베이와 홍콩 공연만을 앞둔 가운데, 제로베이스원은 연이은 매진 행렬 속 회차 추가는 물론 주요 공연장의 시야제한석까지 추가 오픈하는 등 뜨거운 글로벌 인기를 과시 중이다.

이날 제로베이스원은 '크러시 (가시)(CRUSH (가시))', '굿 소 배드(GOOD SO BAD)', '블루(BLUE)', '아이코닉(ICONIK)' 등 그동안의 활동곡을 총망라한 풍성한 세트리스트로 현장을 뜨겁게 채웠다. 데뷔부터 현재까지, 제로베이스원이 걸어온 순간들을 무대 위에 그려내며 팬들의 뜨거운 환호를 이끌었다.

특히 제로베이스원은 에너제틱한 퍼포먼스와 아홉 멤버의 입체적인 보컬, 그리고 압도적 스케일의 무대 연출까지 3박자가 완벽히 어우러진 웰메이드 공연을 선사하며 한순간도 눈을 뗄 수 없게 했다.

뿐만 아니라 제로베이스원은 2025 월드투어에서만 만날 수 있는 '롱 웨이 백(Long Way Back)'과 '엑스트라(EXTRA)' 등 유닛 무대를 비롯해 기존 곡들 또한 편곡을 거쳐 지금껏 보지 못한 색다른 매력을 선사해 감탄을 자아냈다.

한편, 제로베이스원은 정규 1집 ‘네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)’로 미국 빌보드 200에 23위로 진입 후 세부 차트에 9주 연속 이름을 올리고 있다. 또한 일본 EP 1집 '프레젠트(PREZENT)'와 스페셜 EP '아이코닉'으로 2025년에만 일본 레코드협회(RIAJ) 플래티넘 인증을 2연속 획득하며 주요 글로벌 음악시장에서 견고한 성과를 이어가고 있다.

