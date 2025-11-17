힙한 변신, 스트레이 키즈 ‘신선놀음’

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 전우치로 변신한 신곡 '신선놀음'으로 강렬한 변신을 알렸다.

스트레이 키즈는 오는 21일 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시) 새 앨범 SKZ IT TAPE(스키즈 잇 테이프) 'DO IT'(두 잇)과 더블 타이틀곡 'Do It', '신선놀음'을 발매한다. 이에 앞서 JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널에 트레일러, 티저 이미지, 매시업 비디오, 인스트루멘털 클립, 'Do It' 뮤직비디오 티저 등 티징 콘텐츠를 순차 공개하고 있다.

16일 오후에는 또 다른 타이틀곡 '신선놀음' 뮤직비디오 티저를 선보였다. 티저는 고전소설 전우치전의 주인공인 전우치를 모티브로 해 신선인 스트레이 키즈가 도깨비를 이끌며 신나게 놀음을 펼치는 모습을 담았다. 화폭에서 튀어나온 듯한 장면처럼 구현된 수묵화 애니메이션, 일월오봉도와 호랑이 민화 등을 현대식으로 재해석한 소품이 볼거리로 자리해 눈길을 붙잡는다. 도술을 부리는 다크 히어로 신선 전우치를 오마주한 콘셉트, 중독성 강한 사운드, 전통적인 멋을 살린 영상미가 어우러져 흡인력을 높인다.

타이틀곡 '신선놀음'은 붐뱁 기반의 힙합 곡으로 멜로딕한 탑라인과 강렬한 챈트가 대조를 이루는 드라마틱한 전개가 감상 포인트다. '세상의 틀을 벗어나 모든 것들을 마치 신선놀음하듯 즐기는' 스트레이 키즈만의 흥을 만끽할 수 있을 것으로 기대가 모인다.

스트레이 키즈가 새롭게 선보이는 앨범 시리즈 'SKZ IT TAPE'의 첫 작 'DO IT'에는 더블 타이틀곡 'Do It'과 '신선놀음', 수록곡 'Holiday'(홀리데이), 'Photobook'(포토북), 'Do It (Festival Version)'(두 잇 (페스티벌 버전))까지 총 5곡이 실린다. 신보는 현재 이들이 보여주고 싶은 가장 뜨겁고도 확실한 무드를 음악으로 표현했고 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA)의 방찬, 창빈, 한이 전곡 작업 참여해 음악색을 녹였다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

