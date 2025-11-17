‘촬영 중 쓰러져 CPR’ 김수용, 귓불 주름이 힌트였나? 최근 모습 재조명

사진= 미디어랩시소 제공

개그맨 김수용이 유튜브 촬영 중 갑자기 쓰러져 병원으로 긴급 이송되는 일이 발생했다. 일시적으로 의식과 호흡을 잃어 위중한 상황이었지만, 의료진의 빠른 조치 덕분에 의식을 되찾았다는 소식이 전해지며 팬들의 걱정을 조금이나마 덜게 했다.

소속사 미디어랩시소는 16일 “김수용 씨가 현재 의식을 회복하고 치료를 이어가고 있다”며 “안정을 취하며 회복 중인 만큼 빠른 쾌유를 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

김수용은 지난 14일 경기도 가평군에서 유튜브 콘텐츠를 촬영하던 중 갑작스레 쓰러졌고, 현장에 출동한 소방 구급대는 즉각 심폐소생술(CPR)을 포함한 응급처치를 시행했다. 이후 그는 구리 한양대병원 응급실로 긴급 이송됐으며, 당시 호흡과 의식이 모두 없는 위급한 상태였던 것으로 알려졌다. 현재는 중환자실에서 치료를 받으며 회복 중이다.

이와 함께 온라인 커뮤니티에서는 김수용의 최근 사진 속 귓불에 사선으로 파인 주름이 보였다는 이유로 ‘프랭크 징후(Frank’s Sign)’ 가능성이 언급되며 관심을 끌었다. 프랭크 징후는 귓불의 사선 주름이 심혈관 질환과 연관될 수 있다는 연구가 소개된 바 있으나, 의학계에서는 뚜렷한 인과관계로 인정되지는 않았다는 점에서 추측성 논란으로 이어지고 있다.

일부 네티즌들은 가족의 경험담을 공유하며 관심을 더했고, “건강은 예고 없이 찾아온다”, “주변 사람들도 한 번쯤 체크해봐야겠다”는 반응을 보였다. 다만 김수용의 실신 원인과 해당 징후의 관련성은 확인된 바 없다.

한편, 1991년 KBS 대학개그제로 데뷔해 KBS 공채 7기로 활동을 시작한 김수용은 최근 김용만·지석진 등과 함께 유튜브 채널 ‘조동아리’를 통해 활발한 활동을 이어왔다. 이번 사고 이후 팬들은 “건강이 최우선”이라며 그의 빠른 회복을 응원하고 있다.

