‘신입생 효과 나오나’ 휴온스, 웰컴에 4:2승리…팀리그 4라운드 쾌조 스타트!

최지민. 사진=PBA 제공

프로당구 PBA 팀리그가 재개된 가운데, 휴온스가 첫 날부터 ‘신입생 효과’를 봤다.

16일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026’ 4라운드 첫 날 휴온스는 웰컴저축은행을 상대로 세트스코어 4:2로 승리했다. 최근 추가 영입된 ‘신입생’ 최지민이 힘을 보탰다.

이날 휴온스는 1세트서 최성원-이상대가 세미 사이그너(튀르키예)-김종원에 6:11(7이닝)로 패하며 불안하게 출발했으나 곧바로 김세연-최지민이 김예은-최혜미를 9:5(7이닝)로 꺾으며 맞불을 놨다. 특히 신입생 최지민은 주어진 세 차례의 공격 기회를 공타 없이 4득점으로 연결하며 김세연과 찰떡 호흡을 자랑했다.

이후 휴온스는 3세트에서 로빈슨 모랄레스(콜롬비아)가 사이그너를 15:14(7이닝)로 잡아냈으나 하비에르 팔라손(스페인)-이신영이 다니엘 산체스(스페인)-용현지에 0:9(4이닝) 완패했다. 다시 5세트에서 최성원이 산체스를 맞아 하이런 9점으로 단 2이닝만에 11:3으로 승리해 분위기를 뒤집었고, 6세트에서 이신영이 김예은을 9:3(7이닝)으로 돌려세우면서 세트스코어 4:2 귀중한 첫 승을 챙겼다.

3라운드 2일차부터 8연승을 내달리며 라운드 우승을 차지한 SK렌터카는 4라운드에서도 여전한 기세를 뽐냈다. 우리금융캐피탈을 상대로 첫 세트서 조건휘와 짝을 이룬 에디 레펀스(벨기에)가 다비드 사파타(스페인)-강민구를 11:8(4이닝)로 제압한 데 이어 마지막 5세트서도 강민구에 11:7(7이닝) 승리를 책임지면서 팀의 세트스코어 4:1 승리를 견인했다.

최지민. 사진=PBA 제공

8연패 부진으로 3라운드를 최하위로 끝낸 크라운해태는 기나긴 연패를 끊었다. 하이원리조트를 상대로 귀중한 역전 승리를 거두었다. 뺏고 빼앗기는 공방전 끝에 세트스코어 3:3, 마지막 7세트에 나선 오태준이 팀을 구했다. 오태준은 초반 두 이닝만에 7:3으로 앞선 후 4이닝에서 깔끔한 뱅크샷을 성공시켜 11:5로 팀 승리를 이끌었다.

이밖에 NH농협카드와 하림도 나란히 승리를 챙기며 순조롭게 출발했다. NH농협카드는 단·복식서 승리를 챙긴 김현우1이 활약해 하나카드를 세트스코어 4:3으로 꺾었고, 하림도 박정현이 2승을 챙기는 활약으로 에스와이를 풀세트 끝에 4:3으로 물리쳤다.

대회 2일차인 16일에는 오후 12시30분 NH농협카드-하림 경기를 시작으로 오후 3시30분 에스와이-SK렌터카(PBA 스타디움), 웰컴저축은행-크라운해태(PBA 라운지) 경기가 이어진다. 오후 6시30분에는 하이원리조트-우리금융캐피탈, 오후 9시30분에는 휴온스-하나카드가 대결한다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]