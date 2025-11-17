손태진 '사랑의 멜로디', 싱어롱 바람타고 대중픽 겨냥

가수 손태진이 '사랑의 멜로디'로 컴백한다.

손태진은 18일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 '사랑의 멜로디'를 발매하며 약 1년 만의 신곡을 선보인다. 정규 1집을 통해 깊고 섬세한 감성을 보여준 그는 이번 신곡에서 특유의 따뜻한 보컬 톤에 경쾌한 업템포 리듬을 더해, 보다 넓은 층의 청취자가 즐길 수 있는 대중적 활기를 선사할 예정이다.

신곡 '사랑의 멜로디'의 핵심 기대 포인트는 직관적이고 중독적인 멜로디와 희망적 메시지가 어우러진 '대중픽 트롯송'이라는 점이다. 화려한 브라스와 경쾌한 비트, 그리고 손태진 특유의 풍성한 보컬과 따뜻한 곡 해석력이 어우러져 누구나 한 번만 들어도 쉽게 따라 부를 수 있는 듣기 편한 트롯송으로 완성됐다.

곡 전반을 관통하는 따뜻한 메시지도 눈길을 끈다. 사랑과 희망의 메시지가 밝은 사운드 위에 자연스럽게 스며들며 듣는 이 누구나 공감할 수 있는 온기로 기분을 끌어올린다. 흥겹게 즐길 수 있는 '싱어롱 트로트'의 매력을 온전히 담아낸 이번 신곡은 올가을 가장 가볍고 오래도록 사랑받을 '대중픽 트로트'로 자리할 전망이다.

한편, 손태진은 신곡 발매와 함께 오는 12월 6~7일 서울을 시작으로 대구, 부산에서 '2025 손태진 전국투어 콘서트 <It's Son Time>'을 개최하고 팬들을 만난다. '손태진의 시간'을 주제로, 그동안의 손태진이 선보인 음악적 색채를 총망라한 다채로운 세트리스트를 마련했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

