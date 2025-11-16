아라케어, ‘LAL’ 첫선… “백내장 수술 패러다임 전환”

빛으로 조정하는 인공수정체 'LAL'·'LAL+'가 국내에 첫선을 보였다.

안과 전문 의료기기 유통사 아라케어(대표 서덕영)는 최근 기자간담회를 열고 RxSight사의 혁신 기술을 소개했다. 이번 신제품은 백내장 수술 후에도 렌즈 도수를 맞춤 조정할 수 있는 차세대 플랫폼이다. 특히 환자별 생활환경과 시력 특성에 따른 개인화 수술의 길을 열었다는 평가를 받았다.

아라케어는 2000년대 초 의료기기·전문 기자재 수입·유통으로 시작해 2012년부터 국내 안과용 인공수정체 렌즈 및 첨단 장비를 해외 유수 제조사로부터 공식 총판 자격으로 도입해오고 있다. 현재 국내 8개 협력 대리점 네트워크를 통해 전국 안과 의료기관에 다양한 렌즈와 장비를 공급하고 있다.

이날 서덕영 아라케어 대표는 먼저 회사 소개와 함께 이번 론칭의 의미를 설명했다. 그에 따르면 이번에 소개된 LAL·LAL+는 수술 한 번으로 인공수정체를 삽입해 이뤄진다. 이후 외래 내원 시 특수 장비로 렌즈에 빛을 조사해 도수를 조정할 수 있다는 점이 특징이다. 즉, 기존 백내장 수술이 수술 전 계산에 승부를 걸었다면 LAL·LAL+의 경우 수술 후 조정이라는 새로운 패러다임을 제시했다는 점에서 의미가 있다.

서 대표는 “지난 20여 년간 축적된 안과 분야 경험과 네트워크를 바탕으로 국내 환자들이 세계적인 수준의 백내장 수술 옵션을 선택할 수 있도록 돕고자 한다”며 “빛으로 도수를 조정하는 RxSight의 LAL·LAL+는 그간의 경험을 집대성해 국내에 소개하는 차세대 기술"이라고 강조했다.

이어 첫 번째 연자로 나성진 퍼스트삼성안과 원장이 강연했다. 그는 ‘빛으로 완성하는, 시력 조정 가능한 인공수정체’를 주제로 LAL·LAL+의 기술적 원리와 임상 경험을 소개했다.

기본적인 백내장 수술은 혼탁해진 수정체를 제거하고 그 자리에 인공수정체를 삽입하는 방식이다. 이때 수술 전 각막 상태와 안구 길이 등을 기반으로 인공수정체 도수를 계산한다. 문제는 ±0.5 디옵터(D) 이내 굴절 오차 범위에 들어가는 비율이 기존 인공수정체 기준 약 80% 수준에 그친다는 것.

나 원장은 “대부분의 환자는 0.5D 정도의 오차가 있어도 큰 불편을 못 느끼지만 눈을 많이 쓰거나 시력에 민감한 직업군, 빛번짐에 예민한 이들은 미세한 오차에도 불만이 커질 수 있다”며 “게다가 라식·라섹 경험자나 불규칙 난시가 있는 이들은 도수 예측이 더 어려워 기존 방식만으로는 한계가 있었다”고 말했다.

LAL은 이런 한계를 보완하기 위해 개발된 인공수정체다. 수술 시 일반 인공수정체처럼 삽입하되 수술 후 회복 기간이 지나 환자 생활 패턴과 시력 요구를 확인한 뒤 ‘Light Delivery Device(LDD)’로 특수 파장의 빛을 조사해 렌즈 내 고분자 구조를 재배열한다. 이 과정에서 렌즈의 도수가 바뀌어 굴절 상태를 조정할 수 있고 최대 3회까지 조정 후 ‘락인(Lock-in)’ 단계에서 도수를 고정하게 된다.

나 원장은 “LAL의 장점은 환자가 실제 생활 속에서 경험한 시야를 바탕으로 수술 후에도 원하는 시력을 찾아가는 과정을 도모할 수 있다는 점”이라며 “기존에는 도수가 마음에 들지 않으면 렌즈 교환이라는 재수술이 필요했지만 LAL은 외래에서 LDD 조정만으로 목표 시력에 도달할 수 있어 재수술 부담을 줄이는 것이 특징”이라고 설명했다.

또 다른 버전인 LAL+는 단초점 렌즈를 바탕으로 약한 연속초점 성격을 부여해 초점 범위를 넓혀주는 형태다. 원거리, 중간거리, 근거리에서 비교적 자연스럽게 볼 수 있도록 설계돼 노안 교정, 백내장 수술을 동시에 고려하는 환자에게 새로운 옵션이 될 수 있을 전망이다. 이에 나 원장은 실제 임상에서 경험한 사례들을 통해 LAL 수술의 특징을 소개했다.

두 번째 연자로 나선 최성호 퍼스트삼성안과 원장은 불규칙 난시 및 라식·라섹 이력이 있는 환자를 중심으로 LAL·LAL+의 적용 가치를 소개했다.

최 원장은 “각막 표면이 고르지 않은 불규칙 난시는 빛이 망막에 고르게 모이지 않아 시력 수치가 비슷해도 시력의 질이 떨어지는 대표적인 상태”라며 “특히 라식·라섹 등 굴절교정수술을 받은 눈에서 다초점 인공수정체를 삽입할 경우 예측 오차와 고위수차로 인해 시야흐림·빛번짐·복시 등 불만족이 적지 않다”고 지적했다.

그에 따르면 기존 방식으로는 불규칙 난시가 있는 각막에서 인공수정체 도수를 정밀하게 맞추기 어려운 구조적 한계가 존재한다.

최 원장은 “LAL·LAL+는 수술 당시 100% 완벽한 계산을 하는 대신 수술 후 실제 결과를 보고 다듬는 개념의 치료 옵션”이라며 “한 번의 수술로 인공수정체를 넣고 이후 LDD 조정을 통해 기존 방식으로는 만족하기 어려웠던 환자에게도 보다 완성도 높은 시력을 제공할 수 있다”고 말했다.

서덕영 대표는 "오늘 소개한 LAL·LAL+는 백내장 재수술 부담을 줄이고 환자가 원하는 시력을 실제 생활 속에서 미세 조정해 완성할 수 있는 솔루션”이라며 “국내 안과 의료 환경에 새로운 기술과 가치를 제시하는 파트너로서 앞으로도 보다 발전된 의료 서비스를 위해 최선을 다할 것"이라고 전했다.

