박봄, 이민호 상의탈의+합성 사진 게재 후 삭제...돌발행동에 팬들 걱정 또 걱정

박봄 인스타그램 캡처

그룹 투애니원(2NE1)의 메인보컬 박봄이 배우 이민호 사진을 올렸다 삭제해 화제다.

박봄은 지난 15일 자신의 인스타그램에 이민호가 상의 탈의한 사진을 게재한 뒤 삭제했다. 이민호의 사진에 자신의 사진을 왼쪽 하단에 덧대고 “박봄♥이민호”라고 남겼다. 해당 사진을 지운 후에는 “박봄♥리본 머리핀”, “박봄♥ 내 방에서 자기 전에”라며 각각의 셀카 사진을 올렸다.

박봄은 지난해 9월부터 “내 남편”이라며 이민호와 사귀고 있다고 주장한 바 있다. 이민호 측은 올해 2월 “개인적 친분이 없다”고 해명했다.

박봄은 그간 이민호에 대한 애정을 드러내며 여러 차례 게시물을 올렸다. 이번에는 이민호의 상의 탈의 사진까지 올려 논란을 더욱 부추겼다. 현재는 해당 이미지가 삭제된 상황이지만, 박봄에 대한 팬들의 걱정이 적지 않다.

박봄은 지난 8월부터 건강상 문제로 활동을 중단한 상태다.

