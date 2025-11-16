‘나는 솔로’ 28기 영자·영철, 깜짝 재혼 소식…“프로포즈 받았다”

SBS Plus·ENA 예능 ‘나는 솔로’ 28기 영자와 영철이 재혼 소식을 전했다. 사진 = 영자 SNS 계정

28기 영자는 16일 자신의 SNS에 “저 깜짝 프로포즈 .. 받았습니다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 영자 SNS 계정

영자는 “저의 캐리어 끌어준 남자가 제 인연이라니.. 꾸밀 줄 모르고 화려하지 않지만 알고 보니 순정남 스타일이네요”라며 영철에 대한 애정을 드러냈다.

이어 “진심으로 늘 한결같이 마음을 확인시켜주는 남자. 매일 예쁘다 귀엽다 해주는 남자. 내 보호자 되어주겠다고 딸처럼 생각하는 남자. T인데 F같은 남자. 자기랑 살아주는 것만 해도 고맙다고 아무것도 가져오지 말라는 남자. 말하면 행동이 빠른 남자. 깨방정과 진중함이 함께 있는 남자”라며 “평생 저를 쫓아다니겠다는데 이 남자 어쩌죠. 여러분이 전국에서 지켜봐 주기”라고 덧붙였다.

영자는 “저는 15년 동안 혼자 아이 키우면서 살았는데 ‘나는 솔로’ 이후 제게 이런 인연이 생겼다는 것에 이게 맞나.. 아닌가 .. 수백번 의심하고 고민을 하고 살고 있다”며 “재혼이라는 게 쉽지 않지만 조심스럽게 한발짝 한발짝 나가보겠다”고 밝혔다.

또 “워낙 영자를 아끼시고 응원해 주시는 분들이 많아서 힘이 난다. 저의 상황과 비슷한 재혼이나 돌싱분들 또 결혼을 앞두고 계신 분들과도 인생의 여정을 간간히 소통하며 나누고 싶습니다. 부족한 점이 많지만 좋은 모습 보여드리겠다”고 전했다.

한편, 영자와 영철은 ‘나는 솔로’ 28기 돌싱 특집에서 최종 선택을 통해 커플이 된 뒤 실제 연인으로 발전했다. 두 사람은 정숙–상철 커플에 이어 또 하나의 결혼 커플로 이름을 올리게 됐다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

