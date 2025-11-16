‘신인감독 김연경’ 첫 직관 열었다…‘친정팀’ 흥국생명과 맞대결

‘필승 원더독스’가 팬들의 함성 속에서 첫 직관 경기를 치른다.

오늘(16일) 밤 9시 50분 방송되는 MBC 예능 프로그램 ‘신인감독 김연경’ 8회에서는 생존 여부가 불투명한 김연경 사단 ‘필승 원더독스’가 여자배구 최다 우승팀이자 2024-2025 V리그 챔피언 흥국생명 핑크스파이더스(흥국생명)와 맞붙으며 시즌의 마지막을 장식할 뜨거운 한판 승부를 펼친다.

이날 방송에서는 ‘필승 원더독스’와 흥국생명의 경기 현장이 최초 공개된다. 이번 경기는 ‘필승 원더독스’의 첫 직관 매치로, 팬들의 응원 열기 속에서 진행돼 현장을 더욱 뜨겁게 달궜다는 후문이다.

또한 이번 맞대결은 김연경 감독에게 남다른 의미를 지닌다. 김연경 감독이 선수 시절, 데뷔부터 은퇴까지 20년의 시간을 함께한 친정팀 흥국생명을 상대로 지휘봉을 잡은 것. 경기장을 가득 메운 관중들의 환호에 김연경 감독은 “안 떨렸는데 긴장돼”라며 솔직한 속내를 전해 시선을 모은다. 김 감독뿐만 아니라 뜨거운 응원을 받은 ‘필승 원더독스’ 선수들의 생생한 반응은 물론이고, 현장을 가득 채운 열기와 감동이 본방송을 통해 고스란히 전달될 예정이다.

그런가 하면 물러섬 없는 승부에서 흥국생명 출신의 ‘원클럽 베테랑’ 김나희가 친정팀을 상대로 어떤 활약을 펼칠지도 또 다른 관전 포인트다. 익숙한 얼굴들과 마주한 그녀가 어떤 모습을 보여줄지 귀추가 주목된다. 첫 직관 현장에서 관중의 열기, 선수들의 집중력, 그리고 김연경 감독의 진심 어린 리더십이 어우러져 색다른 감동을 선사할 전망이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

