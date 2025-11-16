[부고] 김성용(프로야구 SSG 스카우트팀 팀장)씨 장모상

▲ 한춘자씨 별세, 김성용(프로야구 SSG 랜더스 스카우트팀 팀장)씨 장모상 = 15일, 삼성서울병원장례식장 1호실, 발인 18일 오전 6시45분. 02-3410-3151.
▲한춘자씨 별세, 김성용(프로야구 SSG 랜더스 스카우트팀 팀장)씨 장모상 = 15일, 삼성서울병원장례식장 1호실, 발인 18일 오전 6시45분.02-3410-3151
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]
입력 : 2025-11-16 15:15:50 수정 : 2025-11-16 15:15:50
인쇄 글씨 크기 선택 가장 작은 크기 글자 한 단계 작은 크기 글자 기본 크기 글자 한 단계 큰 크기 글자 가장 큰 크기 글자
▲ 한춘자씨 별세, 김성용(프로야구 SSG 랜더스 스카우트팀 팀장)씨 장모상 = 15일, 삼성서울병원장례식장 1호실, 발인 18일 오전 6시45분. 02-3410-3151.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]