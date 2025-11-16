TNT K5 챔피언십 첫 우승, 당진시민축구단은 K4리그 우승 확정하며 K3 승격

사진=대한축구협회 제공

울양천구TNTFC(이하 TNT)가 2025 K5 디비전 리그 챔피언십 정상에 올랐다.

황보수 감독이 이끄는 TNT는 16일 충주종합운동장에서 열린 2025 K5 디비전 리그 챔피언십(이하 K5 챔피언십) 결승전에서 이창우 감독의 인천서구인천서곶SM에 3-0 승리하며 우승 트로피의 주인공이 됐다.

TNT는 전반 38분 조은욱, 후반 7분 구본준, 후반 11분 용환빈의 골로 3-0 승리를 거뒀다.

2021, 2022, 2024년에 이어 네 번째 도전한 K5 챔피언십에서 우승한 TNT에는 상금 500만원과 내년 국제대회 참가 기회가 주어진다.

2022 FIFA U-20 여자월드컵 당시 여자 U-20 대표팀 피지컬코치를 지낸 황보수 감독이 작년부터 이끌고 있는 TNT는 조별리그를 1위(2승 1패)로 통과한 뒤 8강전에서 울산남구ULSANFC를 6-0, 준결승전에서 전남여수시아름FC를 2-1로 꺾고 결승에 올랐다.

TNT는 각 권역에서 우수한 성적을 거둔 16개 팀이 모여 전국 최고의 아마추어팀을 가리는 이번 챔피언십에서 우승하며 동호인 축구의 최강자임을 입증했다.

한편, 지난 15일 최종 라운드를 통해 막을 내린 2025 K4리그에서는 당진시민축구단(16승 3무 11패, 승점 51점)이 우승과 함께 K3리그 승격을 달성했다.

한상민 감독이 이끈 당진은 중랑구립축구장에서 열린 2025 K4리그 33라운드 최종전에서 서울중랑축구단에 2-4로 패했으나, 2위 남양주 역시 이날 패하면서 골득실차(당진 +18, 남양주 +14)에서 1위를 확정해 K3리그로 곧바로 승격하게 됐다.

당진은 창단 첫 해인 2021년에 K4리그 3위로 승강 플레이오프를 거쳐 K3리그 승격에 성공했으나 이듬해 곧바로 강등된 뒤 4년 만에 K3리그 무대를 밟게 됐다. 당진에는 우승 상금 3000만원이 주어졌다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]