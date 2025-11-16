프로미스나인, '2025 KGMA'서 '베스트 뮤직상' 수상

[사진=어센드 제공]

걸그룹 프로미스나인(fromis_9)이 대세 걸그룹의 위상을 입증했다.

프로미스나인은 지난 15일 인천 인스파이어 아레나에서 열린 2025 코리아 그랜드 뮤직 어워즈 with iM뱅크(이하 2025 KGMA)에 참석해 미니 6집 'From Our 20's'(프롬 아월 투엔티스)의 타이틀곡 'LIKE YOU BETTER'(라이크 유 배터)로 '베스트 뮤직상'을 품에 안았다.

프로미스나인은 소속사 어센드를 통해 “저희를 항상 지지해 주시고, 도와주시는 모든 분께 감사드린다”며 “늘 플로버(flover, 팬덤명) 분들께서 보내주신 사랑에 보답하는 팀이 되겠다”고 밝혔다.

이날 프로미스나인은 싱글 'Supersonic'(슈퍼소닉)과 'LIKE YOU BETTER' 등 히트곡을 열창하며 무대를 한층 화려하게 물들였다. 여기에 에너지 넘치는 퍼포먼스로 현장의 열기를 더욱 달아오르게 만들었다.

프로미스나인은 지난 6월 미니 6집 'From Our 20's'를 발매했다. 타이틀곡 'LIKE YOU BETTER'는 공개 후 멜론 톱 100 차트 상위권에 3주 연속 차트인 했으며, KBS2 뮤직뱅크에선 1위를 수상하며 서머퀸의 존재감을 다시 한번 증명했다. 뮤직비디오 또한 공개 4일 만에 조회 수 1000만뷰를 기록하며 리스너들의 큰 호응을 얻었다.

