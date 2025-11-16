‘스우파3’ 오사카 오죠갱, 22일 마지막 무대와 함께 팀 해체

‘월드 오브 스우파’에서 우승을 차지한 일본팀 오사카 오죠갱. 사진 = 쿄카 SNS 계정

‘월드 오브 스우파’에서 우승을 차지한 일본팀 오사카 오죠갱이 공식적으로 활동을 종료한다.

멤버 쿄카는 16일 자신의 SNS를 통해 3개 국어로 입장을 밝히며, 오사카 오죠갱이 오는 22일 수원 공연을 끝으로 팀 활동을 종료한다고 전했다.

쿄카는 “멤버 7명 전원이 논의를 진행해 팀 체제 조정을 포함한 향후 방향성에 대해 합의했다”고 설명했다. 이어 “오죠갱은 ‘World of Street Woman Fighter 3’를 위해 결성된 팀”이라며 “이제 6명의 멤버는 11월 22일 공연을 마지막으로 오조갱으로서의 모든 활동을 종료하고, 같은 날 팀을 졸업하게 된다”고 덧붙였다.

또한 쿄카는 “오죠갱으로의 활동은 마무리되지만, 멤버들은 각자의 무대로 나아갈 것이다. 마지막으로, 이번 일련의 사안으로 인해 팬 여러분과 관계자 여러분께 심려와 불안을 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다”고 전했다.

한편, 오사카 오죠갱은 ‘스우파3’에서 우승을 차지하며 화제를 모았으나, 9월 리더 이부키가 콘서트 제작사 문제로 ‘스우파3’ 전국 투어에 불참하게 되면서 논란에 휩싸인 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

