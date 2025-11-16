강력한 ‘Beat It Up’…NCT 드림, 파이터 변신

컴백을 하루 앞둔 NCT DREAM(엔시티 드림)의 신곡 ‘Beat It Up’(비트 잇 업) 뮤직비디오 티저가 공개됐다.

오늘(16일) 0시 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 오픈된 NCT DREAM 여섯 번째 미니앨범 타이틀곡 ‘Beat It Up’ 뮤직비디오 티저는 단숨에 귀를 사로잡는 임팩트 강한 멜로디와 링 위의 복서로 변신한 멤버들의 압도적인 카리스마로 뜨거운 반응을 얻고 있다.

타이틀곡 ‘Beat It Up’은 과감한 킥과 묵직한 베이스가 돋보이는 힙합 트랙으로, 에너제틱한 비트 위에 반복되는 시그니처 보컬 사운드와 위트 있는 섹션 전환이 중독적인 리듬을 자아내며, 속삭이듯 시작되는 도입부와 타이트한 래핑이 긴장감과 속도감을 한층 끌어올린다.

가사에는 남들과 다른 타임라인 위에서 자신만의 여정을 즐기는 NCT DREAM이 세상이 정한 한계를 과감히 깨고 앞으로 꿋꿋하게 나아가겠다는 포부가 담겼다.

더불어 이번 신곡 뮤직비디오는 삶 속에서 맞닥뜨리는 저마다의 챌린지를 파이터에 빗대어 풀어내며, 스트레스와 분노, 억압을 정면으로 깨부수는 메시지를 타격감을 극대화한 연출과 90년대 힙합을 패셔너블하게 재해석한 비주얼 등을 통해 풍성한 볼거리와 강렬한 카타르시스를 선사할 전망이다.

한편, NCT DREAM 여섯 번째 미니앨범 ‘Beat It Up’은 11월 17일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원이 공개되며, 타이틀곡 ‘Beat It Up’ 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널을 통해 동시에 만날 수 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]