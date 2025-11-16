종묘 세계유산영향평가 두고도 충돌…“법적 기반 없어”·“정당 절차”

서울 종묘 일대와 재개발 사업지인 세운4구역. 사진=뉴시스

종묘 앞 고층빌딩 논란을 둘러싸고 국가유산청과 서울시의 갈등이 격화하는 가운데 세계유산영향평가 이행 여부가 핵심 쟁점으로 떠올랐다. 종묘 일대 세계유산영향평가에 대해 서울시는 “법적·행정적 기반이 없는 조치”라며 반발했지만 국가유산청은 “유네스코 지침과 법에 따라 수행돼야 할 절차”라며 대치를 이어가고 있다.



국가유산청은 종묘 일대 세계유산영향평가에 대해 지난 14일 “세계유산협약 당사국들은 유네스코의 세계유산영향평가 지침서에 따라 세계유산영향평가를 수행·보고하고 있다”며 “이러한 유네스코 권고와 이 지침서에 근거해 서울시에 영향평가 수행을 요청하고 있다”고 밝혔다. 서울시가 “국가유산청이 세계유산 등재 30년이 지나도록 종묘에 완충구역을 설정하지 않았다”고 주장한 데 대해서 “종묘는 1995년 등재 당시부터 완충구역 없이 등재됐으며 완충구역을 추가하거나 변경하기 위해서는 지자체 신청을 받아 유네스코의 별도 절차를 따라야 하고 국가유산청에서 임의로 수정할 수 없다”고 했다. 세계유산영향평가의 필요성을 부정하는 서울시에 대한 반박이다.

앞서 국가유산청은 종묘 일대를 세계유산지구로 지정해 서울시 재개발 사업 추진에 제동을 걸었다. 현행 세계유산의 보존·관리 및 활용에 관한 특별법(세계유산법) 제10조 1항에 따르면 국가유산청장은 ‘세계유산의 보존·관리 및 활용을 위해 필요한 구역’을 세계유산지구로 지정해 관리할 수 있다. 세계유산지구로 지정되면 유산의 ‘탁월한 보편적 가치’에 부정적 영향을 미칠 수 있는 건축물 또는 시설물을 설치·증설할 때 세계유산 영향평가를 실시하고, 세계유산 바깥 지역이어도 이런 가치에 중대 영향을 미칠 것으로 인정될 경우 평가 실시를 요청할 수 있다. 서울시가 거부하고 있는 세운4구역 세계유산영향평가를 수용하라고 압박한 셈이다.

서울시는 “세계유산평가 시행을 위해서는 세계유산지구 지정이 필수적인데도 그간 국가유산청이 세계유산지구 지정도 없이 세계유산영향평가를 요구했다는 점을 스스로 인정한 것”이라고 반발했다. 그러면서 “세계유산영향평가 대상 사업의 구체적 범위 및 평가항목, 방식, 절차 등 역시 미비해 평가를 위한 구체적인 법적·행정적 기반이 전혀 갖춰지지 않은 상황”이라고 주장했다.

세계유산지구로 지정돼도 법적으로 세계유산영향평가가 의무화되는 것은 아니다. 지난해 11월 시행된 세계유산법은 ‘대상 사업의 구체적 범위, 평가 항목, 방식 및 절차 등 세부 기준과 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다’고 명시하고 있지만 대통령령이 아직 마련되지 않은 상태다.

지난 4월에도 국가유산청은 세계유산영향평가를 실시해 달라는 유네스코 자문기관 국제기념물유적협의회(이코모스)의 검토 보고서와 권고사항을 조치하라는 공문을 서울시에 보냈다. 서울시는 “종묘 관련 이코모스 검토 의견서가 영어 원문으로 작성돼 전문 분야인 문화재 사항에 대한 정확한 의미를 파악할 수 없어 대응 방안을 마련할 수 없다”며 국문으로 번역된 검토 의견서 회신을 요청했다. 국가유산청은 해당 문서의 주요 내용을 한글로 정리해 다시 공문을 보냈지만 서울시는 회신하지 않은 것으로 확인됐다.

국가유산청은 다음달 안에 종묘 세계유산지구 지정 관련 행정절차를 마무리하고 서울시에 세계유산법에 근거한 세계유산영향평가 실시를 강력하게 요청할 방침이다.

