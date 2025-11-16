김수용, 촬영 중 쓰러져 병원 긴급 이송…“현재 의식 회복”

개그맨 김수용. 사진 = 김수용 SNS 계정

개그맨 김수용이 촬영 도중 의식을 잃고 쓰러져 병원에 입원 중이다.

16일 김수용 소속사 미디어랩시소 관계자는 “김수용이 지난 13일 의식을 잃어 응급실로 이동해 검사 및 치료를 받았다”라고 밝혔다. 이어 “현재는 의식을 되찾았으며, 안정을 취하고 있는 상태”라며 “소속사 또한 아티스트의 빠른 회복을 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

김수용은 지난 13일 경기 가평군에서 진행된 유튜브 콘텐츠 촬영 도중 갑자기 쓰러졌다. 소방구급대가 출동해 심폐소생술(CPR)을 포함한 응급처치를 진행했으며, 이후 구리 한양대 병원 응급실로 긴급 이송됐다. 당시 김수용은 호흡과 의식이 없던 위중한 상태였던 것으로 알려졌다. 현재 그는 응급실에서 중환자실로 옮겨 치료를 이어가고 있다.

한편, 김수용은 1991년 KBS 1회 대학개그제 입상을 통해 데뷔했으며, 최근에는 유튜브를 통해 활발히 활동하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

