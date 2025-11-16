한순간 와르르…류지현호, 좀 더 확실한 소방수가 필요하다

사진=뉴시스

과제가 분명하다.

흔히 한일전은 가위바위보도 질 수 없다고 말한다. 그만큼 예민하다. 다만, 현실을 직시해야 한다. 정신력 하나만을 강조하던 시대는 지났다. 야구의 경우 ‘라이벌’이라는 수식어가 낯설다. 격차가 꽤 벌어졌다. 15일 일본 도쿄돔에서 치른 ‘2025 NAVER K-BASEBALL SERIES’ 1차 평가전서 패하면서(4-11) 연패 숫자가 두 자릿수(10연패)까지 늘어났다. 한국 야구가 프로 1군 선수 출전 대회서 일본을 꺾은 것은 2015년 프리미어12 준결승전(4-3 승리)이 마지막이다.

비슷한 패턴이 반복되고 있다. 팽팽하게 맞서다 한순간에 주도권을 뺏긴다. 이번 1차 평가전도 마찬가지. 이날 선발투수로 나선 곽빈은 3회까지 완벽에 가까운 퍼포먼스를 펼쳤다. 4회 초 안현민, 송성문의 백투백으로 점수(3점)를 낸 이후 흔들리기 시작했다. 4회 말 1사 1,3루서 불펜이 가동됐다. 이로운, 김택연이 차례로 마운드에 올랐지만 실점을 막진 못했다. 3실점하며 리드를 이어가지 못했다. 끝이 아니다. 5회 말 6점을 추가로 내주며 사실상 분위기를 내줬다.

사진=뉴시스

좀 더 확실한 카드가 필요하다. 위급한 순간 계산이 서는 자원이 시급하다. 구속 측면에선 어느 정도 대등해졌다. 150㎞대 강속구를 던지는 투수들이 눈에 띄게 많아졌다. 문제는 얼마나 자신의 공을 던질 수 있느냐다. 단순히 빠르기만 한 공이 아닌, 정교한 제구력이 뒷받침돼야 한다. 이날 한국은 위기를 자초한 측면이 있다. 사사구만 11개를 내줬다. 주자가 쌓일수록 승부는 더 어려워질 수밖에 없다. 류지현 한국 야구대표팀 감독이 가장 아쉬워한 대목이다.

이번 시리즈는 내년 3월 열리는 ‘2026 월드베이스볼클래식(WBC)’을 대비하기 위해 마련됐다. 주최 측인 미국 메이저리그(MLB) 규칙을 따른다. 한국으로선 더 어려워진 측면이 있다. 가령 불펜투수는 등판 시 최소 3명의 타자를 상대해야 한다. 영점이 잡히지 않는다고 해도, 바로 바꿀 수 없다. 심지어 WBC 1라운드에선 투구 수 제한(65구)도 있다. 마운드 뎁스의 차이가 희비를 가를 수 있는 것. 벤치에선 여러 변수들을 모두 고려해 투수진을 운용해야 한다.

미리 맞은 예방주사가 될 수 있을까. 평가전 결과에 일희일비할 필요는 없다. 과정을 들여다봐야 한다. 이번 시리즈는 젊은 피들이 경험을 쌓을 수 있는 절호의 기회다. 앞서 한국서 체코와 두 차례 평가전을 치르긴 했으나 큰 의미를 두긴 어려웠다. 웅장한 도쿄돔에서, 일본을 상대하며 느끼는 부분이 있을 터. KBO리그보다 타이트한 피치클록, 심판의 볼 판정 등도 빠르게 적응해야할 부분이다. WBC 3회 연속 본선 1라운드 탈락을 잊지 말아야 한다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]