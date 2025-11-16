첫 태극마크 달고, 도쿄돔 무너뜨린 ‘괴물 마법사’ 안현민… 국대 거포 계보 잇는다

한국 야구 대표팀의 안현민이 득점을 올리고 동료들과 하이파이브를 나누고 있다. 사진=뉴시스

애타게 기다린 ‘국대 거포’, 특급루키가 도전장을 내민다.

우락부락한 근육질의 사내가 태극마크를 짊어지고 지난 15일 일본야구의 심장인 도쿄돔에 처음 섰다. 4회초 맞이한 타석, 일본 좌완 모리우라 다이스케의 낮은 패스트볼을 그대로 퍼올렸다. 맞자마자 모두가 홈런임을 깨달았다. 타구속도 177.8㎞, 비거리 129m의 엄청난 스탯, 일본 홈팬들을 얼어붙게 만드는 화끈한 배트플립이 뒤를 이었다. 프로야구 KT가 자랑하는 ‘괴물 타자’ 안현민의 센세이셔널한 도쿄돔 데뷔이자, 생애 첫 국가대표를 자축하는 마수걸이포의 순간이었다.

비록 경기는 패배(4-11)했지만, 안현민의 존재감만큼은 한국 대표팀의 미래를 밝혔다. 경기를 마친 적장 이바타 히로카즈 일본 감독마저 “대단한 비거리의 홈런이었다. 일본에도 그렇게 멀리 치는 선수는 별로 없다. 안현민은 메이저리그(MLB)급 선수”라고 치켜세웠을 정도다.

올해 KBO리그에 남긴 굵직한 족적이 잠깐의 반짝임이 아니었음을 증명한다. 2022 KBO 신인드래프트 2차 4라운드(38순위)로 KT 유니폼을 입은 안현민은 지난해까지 1군 16경기 출전에 그쳤다. 현역 군 복무 시기를 거치며 환골탈태했다. 거포의 기운을 뿜어내는 확 불어난 몸집은 실제로 어마무시한 파워를 자랑했다. 그러면서도 콘택트와 선구안의 정교함이 그대로 남았다. ‘뉴 페이스’였지만 타격에서만큼은 완성형에 가까운 괴물 타자의 등장이었다.

KT 안현민이 밝게 미소 짓고 있다. 사진=KT위즈 제공

찬란한 숫자가 성적표에 찍혔다. 112경기에 나서 타율 0.334(395타수 132안타) 22홈런 80타점을 남겼다. KT 소속으로 시즌 20홈런을 찍은 타자는 그간 7명뿐이었다. 외인 앤디 마르테, 멜 로하스 주니어를 빼면 국내 선수로는 박경수·유한준·박병호·황재균·강백호가 끝이었다. 안현민이 다음을 책임졌다. 출루율 리그 1위(0.448), 여기에 장타율을 더한 OPS도 2위(1.018)에 달했다. 유력한 신인왕 및 외야수 골든글러브 수상자로 점쳐진다.

생애 첫 태극마크를 새길 수 있던 배경이다. 끝이 아니다. 단순한 일원을 넘어 명맥이 옅어진 국가대표 거포 계보를 바라보는 에이스로 거듭난다. 한국 야구가 과거 전성기를 구가하던 시절에는 결정적인 한방을 때려주던 파워 타자들이 즐비했다. 아시아를 호령했던 이승엽을 필두로 이대호, 김태균, 박병호 등이 해결사로 빛났다. 그러나 이들의 노쇠화와 은퇴 러시가 이어지면서 대표팀은 자연스럽게 거포 부재에 신음했다. 그 갈증을 풀어주기 위해 안현민이 출사표를 던진다.

내년 다가올 2026 월드베이스볼클래식(WBC)이 그가 겨냥하는 공식 데뷔 무대다. “태극마크는 나뿐만 아니라, 야구선수라면 모두가 꿈꾸는 목표”라고 시즌 내내 의지를 다졌던 안현민의 꿈도 함께 영근다. 지금 보여주는 페이스라면 류지현 한국 야구대표팀 감독이 안현민을 WBC 최종 명단에 싣지 않을 이유가 없다. 안현민은 “아직 넘어야 할 산이 많다. 눈앞의 경기부터 잘해나가겠다. 명단이 언제 나올지 모르겠지만, 준비는 계속해야 한다. 올겨울에 쉴 생각은 없다”고 목소리를 높였다.

