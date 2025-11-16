코르티스, ‘GO!’ 이어 ‘FaSHioN’까지…스포티파이 5천만 스트리밍 달성

신인 그룹 코르티스(CORTIS)의 ‘FaSHioN’이 스포티파이 5000만 스트리밍을 돌파했다.

코르티스 데뷔 앨범의 수록곡 ‘FaSHioN’이 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 14일 자로 누적 재생 수 5000만 회를 넘겼다. 인트로곡 ‘GO!’에 이어 팀 통산 두 번째 5000만 스트리밍 곡이다.

‘FaSHioN’은 트랩(Trap) 사운드에 서던 힙합(Southern hip hop)을 더한 노래다. “동묘에서 모여, 마치 세미나 / 홍대에서 모여, 우린 set it off” 등 ‘패션’을 소재로 자신들의 라이프 스타일을 솔직하게 표현했다. 다섯 멤버는 음악은 물론 패션에서도 기존의 질서가 아닌 코르티스만의 나침반을 따르겠다고 외친다. 마틴, 주훈, 성현, 건호가 크레디트에 이름을 올렸고 멤버 전원이 안무 제작에 참여해 팀의 주요 콘텐츠를 공동 창작하는 ‘영 크리에이터 크루’다운 면모를 보여준다.

‘FaSHioN’과 더불어 인트로곡 ‘GO!’의 인기도 여전하다. 이 곡은 올해 데뷔한 보이그룹 노래 중 최초로 스포티파이 5000만 스트리밍(10월 30일 자)을 달성한 데 이어 지난 12일 자로 누적 재생 수 6000만 회를 돌파했다. 데뷔 앨범 공식 활동이 종료된 지 약 2개월이 됐지만 2주 만에 1000만 회 이상 재생되는 ‘롱런 인기’가 돋보인다.

