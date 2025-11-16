김옥빈, 직접 밝힌 결혼 소식… 품절녀 대열 합류

배우 김옥빈. 사진 = 김옥빈 SNS 계정

배우 김옥빈이 오늘(16일) 서울의 한 호텔에서 비연예인 예비신랑과 결혼식을 올린다.

김옥빈은 15일 자신의 SNS를 통해 “안녕하세요, 옥빈이에요. 제가 내일 결혼을 해요”라는 말로 먼저 결혼 소식을 전했다. 이어 “쑥스러워 그냥 넘어갈까 하다가, 그래도 20년 동안 응원해주신 분들께 감사 인사를 드리는 게 도리 같다”며 오랜 시간 자신을 지켜준 팬들에 대한 고마움을 표현했다.

그는 웨딩 베일을 두른 청순한 분위기의 사진과 함께 담담한 문장을 덧붙이며, 결혼을 앞둔 마지막 인사를 남겼다.

예비신랑에 대해서는 “곁에 있으면 늘 웃게 되는, 다정하고 자상한 사람”이라고 소개하며 “새로 시작하는 시간을 열심히 잘 가꿔 나가겠다”고 진심 어린 각오를 전했다. 또 “보내주신 응원과 마음에 깊이 감사드린다. 앞으로도 따뜻한 시선으로 지켜봐 달라”고 팬들에게 다시 한 번 인사를 건넸다.

소속사 측은 “결혼식은 가족과 지인만 참석한 비공개 예식으로 진행된다”고 밝히며 예비신랑이 ‘재벌’이라는 일각의 소문에 대해서는 “사실무근”이라고 일축했다.

한편, 김옥빈은 2005년 SBS 드라마 ‘하노이 신부’로 데뷔한 뒤 영화 ‘악녀’, ‘고지전’, ‘고사’, ‘아파트’ 등 다양한 장르에서 활약하며 독보적인 필모그래피를 구축해왔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]