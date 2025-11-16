민희진 “뉴진스는 다섯일 때 존재…아이들 끌어들이지 말길”

민희진 전 어도어 대표가 9월 11일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 하이브와의 주식 매매대금 청구 및 주주 간 계약 해지 확인 소송 관련 변론에 출석하고 있다. [사진=뉴시스]

민희진 전 어도어 대표가 걸그룹 뉴진스 멤버 5인의 완전체를 응원했다.

지난 15일 노영희 변호사의 유튜브 채널 노영희티비 라이브 방송에서는 민 전 대표가 전달한 입장문이 공개됐다. 민 전 대표는 입장문에서 “처음부터 다섯을 놓고 그림을 만들었다. 외모, 소리, 색, 스타일, 동선까지 모두 '다섯'을 전제로 설계된 구조였다. 그래서 사람들이 열광했고 그래서 하나의 형태가 완성됐다”고 밝혔다.

이어 “뉴진스는 다섯일 때 비로소 꽉 찬다. 각자의 색과 소리가 맞물려 하나의 완전한 모양이 된다”며 “이제 돌아온 이상, 이 다섯은 귀하게 여겨져야 한다. 불필요한 분란과 해석은 도움이 되지 않는다. 본질은 나를 겨냥한 것이지만, 그 과정에 아이들을 끌어들이지 말길. 아이들은 보호받아야 하고, 이용되어서는 안 된다. 뉴진스는 다섯일 때 존재한다”고 강조했다.

어도어는 지난 12일 “멤버 해린과 혜인은 가족들과 심사숙고, 법원 판결을 존중하고 전속계약을 준수하겠다는 결정을 내렸다”고 발표했다. 같은 날 민지·하니·다니엘 측도 법률대리인을 통해 복귀 의사를 전했지만, 어도어는 “진위를 확인 중”이라며 일단 공식화하지 않은 상태다.

민 전 대표는 지난 13일 “멤버들이 함께 복귀하기로 한 결정은 깊은 고민·대화를 거쳐 내린 선택일 것”이라며 “난 그 선택을 존중하고 지지한다. 난 어디서든 새롭게 시작할 수 있다. 어떠한 상황에서든 뉴진스는 5명으로서 온전히 지켜져야 한다. 나와 하이브간의 소송은 뉴진스와 전혀 관계없는 별개 소송이다. 개인으로서 할 수 있는 최선으로 임하고 있으니 진실이 규명되길 바란다”고 입장을 밝힌 바 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

