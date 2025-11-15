‘코트 위 지배자’ 양준석의 힘… LG, KT 꺾고 3연승 질주

사진=KBL 제공

‘야전사령관’의 품격은 고고하게 빛난다. 남자프로농구(KBL) 디펜딩 챔피언 LG가 3연승과 함께 선두권 굳히기에 나섰다. 잇따른 강행군에도 압도적인 존재감을 뽐낸 가드 양준석의 맹활약이 돋보였다.

LG는 15일 수원 KT 소닉붐 아레나에서 열린 2025∼2026 LG전자 프로농구 정규리그 2라운드 KT와의 원정경기에서 82-67 승전고를 울렸다. 하루 뒤 정관장과의 맞대결을 앞둔 만큼 상쾌한 기분과 함께 안양 원정길에 오를 전망이다.

이로써 LG는 11승째(4패)를 마크, 정관장(10승4패)를 제치고 1위에 올라 있다. 한편 이날 경기에 패한 KT는 홈 5연패 수렁에 휩싸였다.

시작은 쉽지 않았다. 1쿼터 종료 직전엔 상대에게 장거리 슛 득점을 허용하는 등 기세를 내어주는 듯했다. 실제로 경기 첫 10분만 놓고 보면 LG의 5점 차 열세(19-24)였다.

곧장 리드를 되찾아 온 LG다. 2쿼터 분위기를 흔들었다. 이 시기 중반쯤 터진 가드 양준석의 환상적인 패스를 건네받은 마이클 에릭의 한손 앨리웁 덩크 장면은 단연 백미였다. 2쿼터서 1분55초만 소화한 에이스 아셈 마레이는 휴식까지 챙겼다.

가장 빛난 건 역시 양준석이다. 이날 3점슛 1개 포함 17점 3리바운드 6어시스트 3스틸을 기록, 승리 일등공신으로 우뚝 섰다. 체력적인 부담이 클 수밖에 없는 일정을 소화 중이다.

악전고투다. 최근 동아시아슈퍼리그(EASL)까지 소화 중인 LG는 가드진 부상에 신음하고 있다. 유기상은 허벅지 근육 부분 파열로 이탈한 상황이다. 4~6주 동안 자리를 비울 것으로 점쳐진다. 설상가상 이경도는 아킬레스건이 불편하다. 회복 중인 그의 복귀는 빨라도 1월이다.

이 와중 번뜩이는 재치를 마음껏 발휘한 양준석은 2, 3쿼터에서만 12점 5어시스트를 몰아치며 팀의 승기를 굳혔다. LG는 4쿼터 돌입 후 점수 차를 20점 이상까지도 벌리는 등 꾸준히 리드했다. 마레이(19점)와 에릭(12점), 칼 타마요(11점), 허일영(10점) 등도 거들었다.

