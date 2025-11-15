‘우주메리미’ 최우식 “우주 통해 한 단계 성장” 종영소감

우주메리미 스틸컷. SBS 제공

배우 최우식과 정소민이 ‘우주메리미’ 최종회를 앞두고 아쉬운 마음을 밝혔다.

15일 SBS 금토드라마 우주메리미 측은 김우주 역의 최우식, 유메리 역의 정소민의 진심이 담긴 종영 소감을 공개했다.

로코킹으로 연기 변신에 성공한 최우식은 “배우로서 한 단계 성장할 수 있었던 뜻깊은 시간이었다”고 소감을 밝혔다. 그는 “우주메리미는 어느 때보다 팀워크가 끈끈했던 현장이었다”며 “감독님, 배우들, 스태프들 모두 한마음으로 끝까지 으쌰으쌰 힘을 모아 좋은 작품을 완성할 수 있었다”고 고마움을 드러냈다.

그러면서 “모두가 힘을 모아 촬영한 우주메리미를 많은 시청자분들이 예쁘게 봐주시고 사랑해 주셔서 진심으로 감사드린다”고 전했다.

러블리 일당백 대표 유메리로 분해 로코퀸의 진면목을 보여준 정소민은 “많은 분들과 힘을 모아 최선을 다했던 우주메리미의 여정이 끝이 났다는 게 실감이 나지 않는다”라고 작품에 대한 애정을 드러냈다.

이어 “우주메리의 안녕과 행복을 빌어주며, 이들을 웃으며 보내주고 싶다”며 “무엇보다 끝까지 우주메리미와 함께 해주신 시청자분들께 깊이 감사드린다”라고 진심 어린 감사를 표했다.

우주메리미의 최종화는 이날 저녁 방송된다. 메리의 전 약혼자 김우주(서범준 분)가 우주와 메리의 위장 신혼을 폭로하는 기자회견을 연 가운데, 과연 우주와 메리가 힘을 합쳐 서로를 지켜낼 수 있을지 이목이 집중되고 있다.

뿐만 아니라 매회 환상의 연기호흡과 케미스트리로 당도 200%의 로맨스 명장면을 탄생시킨 최우식과 정소민이 최종화에서 어떤 명장면으로 시청자들의 광대를 치솟게 만들지 우주메리미의 피날레에 기대감이 수직 상승하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

