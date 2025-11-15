‘경기장 가리지 않는 장인’ 이대호, 문학 들썩이게 한 사연은?

불꽃야구 스틸컷. 스튜디오C1 제공

파이터즈와 부산과학기술대학교의 경기가 시작부터 불꽃을 뿜는다.

15일 제작사 스튜디오C1에 따르면 오는 17일 공개되는 ‘불꽃야구’ 29화에서 불꽃 파이터즈는 든든한 마운드와 강력한 타격을 앞세워 상대 팀 격파에 나선다.

파이터즈 선발투수는 직관 선발 경력직답게 한층 강인한 모습으로 마운드에 오른다. 상대 타자들과 승부를 벌이는 그는 서서히 구속을 끌어올리며 위력적인 투구를 선보이고, 부산과학기술대학교 선수들 역시 과감하게 배트를 휘둘러 경기의 몰입도를 한층 높인다.

파이터즈의 높은 마운드에 맞서 부산과학기술대학교는 제구에 강점이 있는 투수를 출격시킨다. 그를 상대하는 임상우는 유난히 비장한 각오로 타석에 들어선다. 앞서 임상우가 소속된 단국대는 2025년 제59회 대통령기 전국대학야구대회 결승전에서 부산과학기술대학교에게 아쉽게 패배한 바 있다. 과연 임상우가 그때의 복수에 성공하고, 공격의 포문을 열 수 있을지 이목이 집중된다.

언제 어디서나 제 몫을 해주는 파이터즈의 4번 타자 이대호는 팬들의 열렬한 환호를 받으며 상대와 승부한다. 부드러우면서도 파괴력 있는 스윙에 보는 이들은 입을 떡 벌리고, 문학 야구장은 순식간에 떠들썩해진다. 이대호의 공이 향할 종착지가 어디일지 관심이 모아진다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

