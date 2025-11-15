[지스타 2025] '나혼렙:카르마'·'몬길:스타 다이브' PD 토크쇼 진행

몬길: 스타 다이브 개발자 토크쇼 현장. 넷마블 제공

넷마블이 지스타 2025 출품작인 '나 혼자만 레벨업: 카르마', '몬길: 스타 다이브'의 개발진과 이야기를 나누는 시간을 마련했다.

넷마블은 15일 부산 벡스코 제1전시장 내에 마련된 부스에서 나혼렙: 카르마, 몬길: 스타 다이브의 무대 행사를 진행했다.

나혼렙: 카르마는 'PD시켜 레벨업!?'이라는 타이틀로 토크쇼를 열었다. 게임 개발을 총괄한 권도형 넷마블네오 개발 PD가 직접 무대에 올라 나 혼자만 레벨업 IP 기반의 스토리적인 매력과 로그라이트 장르의 재미 등에 대한 소개를 진행했다.

또한 인플루언서 지존조세와 샘웨가 이용자들을 대신해 질의응답을 진행하며 궁금증을 해소하는 시간도 가졌다.

몬길: 스타 다이브도 '개발자 DIVE 토크쇼'를 진행했다. 넷마블몬스터의 이동조 PD와 넷마블의 강동기 사업부장이 직접 참여해 개발 비화와 주요 콘텐츠를 소개하고 여러 질의응답을 나누는 시간을 가졌다.

많은 관심이 집중된 부분은 한국의 멋을 담은 신규 지역 수라와 낙산 마을의 개발 비화였다. 이번 지스타에서 처음 공개된 수라는 에스데, 플레아, 레이나 등 9기사단의 여정이 끝난 후 새로운 이야기가 펼쳐지는 신규 지역이다. 이 지역에는 매력적인 한국 콘셉트 캐릭터들과 한국 도깨비 두억시니 등 보스 몬스터들이 등장한다.

몬스터링 콘텐츠 강화도 예고됐다. 몬스터링은 몬스터를 포획·수집·합성하는 핵심 시스템으로, 특별한 능력을 가진 전설 몬스터 등 세계관적으로 의미 있는 몬스터들이 지속 추가될 예정이다.

