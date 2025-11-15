김민석 국무총리가 넷마블 부스에 방문해 게임을 체험하고 있다. 게임기자단

김민석 국무총리가 국제 게임 전시회 지스타 2025에 방문해 게임 업계에 격려를 보냈다.

김 총리는 15일 부산 벡스코 제1전시장을 찾아 최성희 문화체육관광부 콘텐츠정책국장, 조영기 한국게임산업협회장 등 관계자들과 함께 국내 주요 게임사들의 부스를 돌며 전시를 관람하고, 방문객들의 반응을 살폈다.

이번 지스타 메인 스폰서인 엔씨소프트 부스로 향한 김 총리는 기념사진을 촬영하고 장현영 엔씨소프트 상무로부터 신작 아이온2 설명을 들었다. 엔씨의 또다른 출품작인 신더시티의 영상관에 입장해 시네마도 시청했다.

이후 넷마블 부스에 방문해 나 혼자만 레벨업: 카르마를 태블릿으로 직접 체험했다. 크래프톤과 웹젠의 부스도 방문해 기념사진을 남기고 현장 직원들을 격려했다.

김민석 국무총리가 지스타 2025 전시장을 둘러보고 있다. 게임기자단

전시장을 투어한 김 총리는 게임 산업 육성에 대한 의지를 드러냈다.

김 총리는 "지스타에서 큰 대기업과 함께 작은 (중소게임) 개발자도 함께하는 모습이 의미가 있었다. 지스타가 더 세계적인 대회로 성장했으면 좋겠다"고 말했다.

이어 "(게임은) 산업으로서도 의미가 있고, 우리나라에서 즐기는 여가로서는 가장 비율이 높다"며 "얼마 전 대통령께서 '게임은 중독물질이 아니다'라고 이야기하셨고 저도 그런 말씀을 같이 나눈 바 있다. 게임 산업이 제대로 정착하기 위해 규제도 풀고, 정부가 할 일이 많겠다는 생각이 든다"고 규제 개선에 대한 의지를 드러냈다.

