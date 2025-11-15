‘V4’ LG, 22일 러브기빙 페스티벌 개최… 미니 청백전도 함께한다

사진=LG 트윈스 제공

“팬들과 함께 사랑과 나눔을!”

프로야구 챔피언 LG는 오는 22일 서울 잠실야구장에서 ‘2025 러브기빙 페스티벌 with 챔피언십’을 진행한다. 이번 행사는 2008년 ‘LG트윈스 러브페스티벌’로 야구 꿈나무들을 위한 후원행사로 시작, 2017년부터 ‘러브기빙데이’로 이름을 바꾸며 팬과 선수단이 함께하는 자선행사다.

“한 시즌 동안 팬들이 보내주신 성원에 감사드리고 사랑과 나눔을 함께 실천하겠다”는 것이 구단의 설명이다. 특히 올해 행사의 경우 통합우승을 기념, 더 많은 팬들의 성원에 보답하고 팬들의 참여 기회를 극대화하기 위해 잠실야구장에 진행해 2만여명 이상의 팬들이 함께할 것으로 기대된다.

‘2025 러브기빙 페스티벌 with 챔피언십’에는 2026 신인 선수단 11명과 오지환, 홍창기, 문보경, 김진성, 손주영 등 28명의 선수들이 참여해 팬들과 함께할 예정이다. 이날 행사는 오후 4시부터 8시까지 진행된다. 관중 입장은 오후 2시30분부터 시작이다.

선수단이 각 입장 게이트에 위치해 하이파이브를 진행한다. 이어 지난 1일 ‘한국시리즈 통합우승 IN 잠실’ 행사 진행 간 선수들의 현장 아이디어로 진행되어 큰 호응을 얻었던 리턴 청백전이 치뤄진다.

청백전 이후에는 수익금 전달식, 토크 콘서트, 선수단 공연, 응원단 응원전과 레이저쇼, 화려한 불꽃놀이가 준비돼 있다. 그 뒤 2026년 신인 선수단이 그라운드로 나와 어린이 팬들과 키즈런을 진행하며 행사가 마무리된다.

한편 이날 행사에 참여하는 팬들에게는 ‘2025 러브기빙 페스티벌 with 챔피언십’을 맞아 제작된 기념 타월이 배부되며, 팬들의 편의를 위해 식음 및 굿즈 매장들은 정상 운영할 예정이다.

이번 행사의 입장권은 1만원이며, 티켓링크를 통해 18일부터 예매 가능하고 행사 기념품을 제외한 판매 수익 전액은 사회복지법인 ‘신아원’과 ‘임마누엘집’에 기부될 예정이다. 이뿐만이 아니다. 현장에서 함께하지 못하는 팬들을 위해 ‘2025 러브기빙 페스티벌 with 챔피언십’은 SPOTV 채널을 통해 생중계할 예정이다.

자세한 내용은 LG 구단 홈페이지와 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확인 할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

