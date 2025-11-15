최근 우리 사회는 고령화가 빠르게 진행되고 있으며, 노인들은 신체적 기능 저하, 만성질환, 사회적 고립 등의 문제에 직면해 있다. 이러한 가운데 충청권에서 노인 건강을 책임지는 업체인 클로버 시니어 스포츠가 최근 ‘조영구의 트랜드 핫이슈’ 에 소개 되었다고 전했다.

클로버 시니어 스포츠의 김영민 대표는 “어르신 한 분 한 분이 교구를 직접 사용하며 참여할 수 있어야 진정한 활동이 된다”는 철학을 바탕으로, 매 프로그램마다 최소 40개 이상의 교구를 자체 제작하여 1인 1교구 체제로 운영하고 있다는 점이 가장 큰 차별점"이라고 설명했다.

이어 “클로버 시니어의 프로그램 특징은 1인 1교구 제공을 하며,수업 참여자가 자신의 교구를 직접 손에 잡고 활동함으로써 몰입도가 높아지고 자체 제작한 교구를 사용하여 노인 특성에 맞춘 설계로 안전성과 재미를 모두 잡았다”고 말했다.

실제로 경로당, 노인복지관, 지역 노인센터,주간보호센터등 다양한 현장에 출강하고 있으며 엘리트 운동선수이자 체육학 전공자인 대표 및 임원진들로 구성하여 운동현장에 이해도와 전문 지식을 바탕으로 프로그램을 개발하고 강사 교육을 진행한다.

김영민 클로버 시니어 스포츠 대표가 ‘조영구의 트랜드 핫이슈’에 출연해 인터뷰를 하고 있다.

김영민 대표는 “어르신들이 수업 날을 손꼽아 기다리신다는 말씀을 들을 때 보람을 느낀다”며, “특히 자신만의 교구를 사용하는 순간 집중도가 높아지고, 활동 후 웃음과 대화가 이어지는 모습을 보면 프로그램이 단순한 체육을 넘어 삶의 활력으로 작용한다는 것을 느낀다”고 말했다.

이어 “강사가 단순히 회사의 이익을 위해 활용되는 것이 아니라, 강사와 회사가 신뢰를 바탕으로 함께 성장해야 한다”는 믿음으로 회사를 설립했고, 실제로 지금도 강사와 직원들을 ‘회사 수익의 대상’이 아닌 ‘신뢰 파트너’로 우선 생각하고 있다”고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

