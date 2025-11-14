포백 돌아온 홍명보호, 우위 잡고도 무득점… 볼리비아와 전반전 0-0

대표팀 손흥민이 14일 대전월드컵경기장에서 열린 볼리비아와의 경기에서 볼 경합을 벌이고 있다. 사진=뉴시스

시종일관 공격을 펼쳤으나 마무리가 아쉬웠다. 홍명보호의 분발이 필요하다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 14일 대전월드컵경기장에서 열린 볼리비아와의 평가전에서 전반전을 0-0으로 비겼다.

한국은 전반에만 5차례 슈팅을 날리고 이 중 2개를 유효슈팅으로 만들었지만 볼리비아의 골망을 흔들지 못했다. 가장 아쉬웠던 순간은 전반 11분에 나왔다. 이재성(마인츠)이 손흥민(LAFC)의 코너킥을 받아 몸을 날리면서 헤더로 연결했지만 상대 골키퍼의 선방에 막혔다. 이후 황희찬(울버햄튼)과 이강인(PSG)의 저돌적인 돌파를 앞세워 볼리비아의 골문을 두드렸지만 뚫지 못했다. 볼 점유율은 한국이 64%로 볼리비아(36%)에 크게 앞섰다.

포백으로 돌아왔지만 전반에 한 골도 못 넣은 건 아쉽다. 홍 감독은 이날 포백으로 볼리비아에 맞섰다. 포백을 들고 나온 건 2026 북중미 월드컵 본선 진출을 확정한 지난 6월 이후 처음이다. 볼리비아가 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 76위인 만큼 수비보다는 공격에 초점을 맞추겠다는 포석으로 풀이된다.

한국은 손흥민을 최전방으로 내세우고 이재성과 황희찬, 이강인(PSG)에게 2선을 맡겼다. 부상 선수들이 대거 나와 고민을 안긴 3선은 김진규(전북 현대)와 원두재(코르파칸)가 호흡을 맡았다. 수비 최종 라인은 김민재(바이에른 뮌헨)와 김태현(가시마 앤틀러스)이 센터백으로 출전했다. 필두로 이명재와 김문환(이상 대전하나시티즌)이 양 사이드를 맡았다. 골키퍼 장갑은 김승규(FC도쿄)가 꼈다.

수비는 전체적으로 안정적이었다. 특히 센터백인 김민재와 김태현이 여러 차례 상대 공격을 끊어내면서 전반 무실점을 이끌었다.

