강원FC, 산하 U-12 유소년 선수들에게 뜻깊은 추억 선물

사진=강원FC 제공

프로축구 K리그1 강원FC가 산하 12세 이하(U-12) 유소년 선수들과 의미 있는 시간을 보냈다.

강원 선수단은 지난 13일 오후 강원특별자치도 강릉시 오렌지하우스에서 산하 U-12 유소년 선수들과 만나 오픈 트레이닝을 진행했다. 강원FC U-12 선수들은 롤모델로 삼던 프로 선수들을 만나 꿈 같은 시간을 보냈다. 선수들은 어린이들을 환대하며 잊지 못할 추억을 선물했다.

이번 만남은 강원FC U-12 선수들의 바람과 선수단의 배려로 성사됐다. U-12 팀은 13일 오전 춘천에서 강릉으로 이동했다. 어색한 분위기를 풀기 위해 가장 먼저 선수들과의 레크리에이션이 이뤄졌다. 이어 김태환, 정승빈, 김형진, 박수환과 함께 11대11 미니 축구게임을 진행했다.

이어 주축 선수들이 모두 포함된 선수단의 훈련을 참관했다. 특히 강원FC U-12 골키퍼 2명은 전상욱 골키퍼 코치, 이광연과 함께 골키퍼 기본기 훈련을 진행했다. 모든 훈련이 마친 뒤에는 선수단과 사진 촬영 및 사인받는 시간이 마련됐다. 선수들은 모두 오래도록 훈련장에 남아 모든 어린이의 요청에 응했다.

정경호 강원 감독은 “나중에 여러분도 이곳에 있는 선수들처럼 훈련하게 될 수도 있다. 잘 배우고 잘 커서 꼭 훌륭한 선수가 되길 바란다”며 “이런 기회는 모두 처음이고 자주 경험할 수 있는 일들이 아닐 테니 훈련 잘 보고 가길 바라고 많은 것을 얻어 가면 좋겠다”고 U-12 선수들에게 전했다.

이날 행사에 참석한 U-12 주장 이요한은 “템포랑 패스 타이밍이 빠르고 직접 볼 수 있어서 신기하다. 더 열심히 해서 지금 보고 있는 선수들처럼 훈련하고 경기를 뛰고 싶다”며 “선수들과 같이 뛰니까 정말 좋았다. 잘 챙겨주신 선수들에게 감사하다”고 소감을 밝혔다.

정경호 감독은 강릉을 찾은 산하 U-12 선수들에게 저녁까지 대접했다. 훈련을 마친 뒤 식당으로 모두 함께 이동해 대화를 나눴다. 오범석 코치, 장영훈 코치도 자리에 동행했다. 유소년 선수들은 그동안 궁금했던 질문을 쏟아냈고 지도자들은 아이들의 눈높이에서 친절히 응답했다. 저녁 식사를 끝으로 돌아오는 버스에 몸을 싣는 U-12 선수들의 얼굴엔 환한 미소가 걸렸다.

한편 강원FC는 산하 유소년 선수들의 동기부여를 위해 프로 선수들의 접촉면을 점차 늘려갈 계획이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]