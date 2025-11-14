[지스타 2025] 방준혁 의장, 넷마블 부스 방문…유저 반응 직접 청취

방준혁 의장이 신작을 체험하는 관람객의 반응을 살펴보고 있다. 넷마블 제공

넷마블·코웨이 방준혁 의장이 지난해에 이어 올해도 국제 게임 전시회 지스타 2025 현장을 직접 찾았다.

방준혁 의장은 지스타 개막 이틀째인 14일 오후 부산 해운대 벡스코 제1전시장에 마련된 넷마블 부스를 방문했다.

앞서 방 의장은 지난해 5년 만에 지스타 현장을 찾아 대한민국 게임대상 시상식에서 대상을 수상한 ‘나 혼자만 레벨업: 어라이즈’ 개발진을 격려하며 업계의 관심을 모은 바 있다.

올해 역시 현장을 방문해 개발자와 현장 직원들을 격려하고, 관람객과 직접 소통하며 게임 산업의 최신 흐름을 확인했다.

이번 방문에서 방준혁 의장은 벡스코 제1전시장 야외 광장에 설치된 ‘솔 인챈트’ 부스에 먼저 들러 긴 대기열을 직접 체험하고, 이벤트 진행 상황까지 꼼꼼히 확인했다.

이후 벡스코 전시장 내 마련된 넷마블 부스를 찾아 ‘이블베인’, ‘나 혼자만 레벨업: 카르마’, ‘일곱 개의 대죄: 오리진’, ‘몬길: 스타 다이브’ 등 주요 출품작을 직접 플레이하며 관람객들의 반응을 세심하게 살폈다.

넷마블 관계자는 “방준혁 의장은 지스타 부스 전반을 돌며 게임을 체험 중인 이용자들의 생생한 목소리를 듣기 위해 방문했다”며 “유저 의견을 기반으로 개발 과정에서 어떤 부분을 집중 보완할지 직접 점검하며, 게임의 완성도를 높이기 위한 실질적 피드백을 개발진과 공유했다”고 설명했다.

방 의장은 “게임산업의 미래는 결국 이용자와 함께 호흡하고 공감하는 현장에 있다”며 “유저와의 직접 소통이 곧 혁신의 출발점이라 생각한다. 앞으로도 넷마블의 개발자들이 지금처럼 창의적인 도전을 이어가고, 이용자들이 더 깊이 즐길 수 있는 콘텐츠를 만들어 낼 수 있도록, 현장의 목소리를 많이 들을 것”이라고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]