NC, 팬과 함께하는 ‘2025 타운홀 미팅’ 개최… 선수단 91명 참여

프로야구 NC가 팬들과 교감에 나선다.

NC는 “오는 29일 오전 10시, 창원NC파크에서 팬들과 함께하는 2025 타운홀 미팅을 개최한다”고 14일 밝혔다.

2012년부터 이어져 온 타운홀 미팅은 선수단과 팬이 한자리에 모여 한 시즌을 함께 마무리하는 NC의 대표 팬 소통 행사다. 올해 행사에는 선수단 91명이 참여한다.

행사는 1부 ‘N JOY TIME’, 2부 ‘Ceremony Time’으로 구성된다. 먼저 1부는 사인회와 자유 체험형 이벤트 프로그램으로 꾸며진다. 오전 10시부터 11시까지 열리는 사인회에는 박민우, 박건우, 구창모를 비롯한 36명의 선수가 6개 조로 나뉘어 팬들을 맞이한다.

이와 동시에 창원NC파크 곳곳에서는 팬들이 선수들과 함께 즐길 수 있는 ‘N JOY TIME’이 진행된다. 이 프로그램을 통해 팬들은 평소 접근하기 어려웠던 불펜, 더그아웃, 라커룸, 실내 연습장을 직접 둘러볼 수 있다. 현장에서는 사진 촬영, 투구 체험, 고민 상담 등 다양한 체험이 마련돼 있다. 팬이 직접 제작한 ‘다이노스 필름’ 영상도 전광판을 통해 상영된다.

2부 ‘Ceremony Time’은 오후 12시40분부터 1시40분까지 1루 응원단상에서 선수단과 팬들이 함께하는 메인 행사로 진행된다.

한 해를 돌아보는 시상식, ‘다이노스 필름’ 시상식, 경품 이벤트를 비롯해 신인 선수와 랠리 다이노스 공연 등 다양한 무대가 이어진다. 행사의 마지막에는 팬과 선수단이 함께 올 시즌의 여운을 나누는 종덕PT(응원 페스티벌) 시간이 준비돼 있다.

이번 타운홀 미팅은 총 1815명 규모로 진행된다. 모든 티켓은 1인 1매 한정으로 NC 다이노스 공식 홈페이지와 모바일 앱을 통해 예매할 수 있다. 시즌 회원은 오는 17일 오후 1시부터, 일반회원은 오는 18일 오후 1시부터 예매가 가능하다.

티켓은 행사 참여 구역에 따라 ‘N JOY TIME 티켓’과 ‘Ceremony Time 티켓’ 두 종류로 운영된다. ‘N JOY TIME 티켓’(1만원, 1345매)은 전 일정(1~2부) 참여와 1부 사인회 응모 자격이 포함된다. 2부 행사는 1층 관중석에서 관람한다. ‘Ceremony Time 티켓’(3000원, 470매)은 2부 행사만 관람할 수 있는 티켓이다. 2부 시작 직전 입장하며 2층 관중석에서 관람한다.

사인회 응모는 오는 19일 오후 1시부터 7시까지 진행된다. ‘N JOY TIME 티켓’ 구매자는 앱 내 티켓 보관함에서 해당 티켓을 선택한 뒤 추가 옵션을 통해 응모할 수 있다. 선착순 600명(조당 100명)이 선정된다. 응모 과정에서 결제 금액이 실제 청구되지 않으며 결제 성공 시 응모가 완료되는 방식이다.

자세한 내용은 NC 다이노스 홈페이지 및 앱을 통해 확인할 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]