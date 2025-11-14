‘푸른산호초’ 원조 마츠다 세이코, 인스파이어 아레나 무대 선다

일본 전설의 아이돌 마츠다 세이코(Matsuda Seiko)가 인스파이어 아레나에서 첫 내한 공연을 연다.

이는 인스파이어 엔터테인먼트 리조트가 자체 기획하는 ‘인스파이어 콘서트 시리즈’의 일곱 번째 공연이다.

마츠다 세이코는 오는 2월 22일 ‘인스파이어 콘서트 시리즈 #7: 마츠다 세이코 45주년 기념 콘서트 투어 – 싱!싱!싱! 인 코리아(INSPIRE Concert Series #7: 45th Anniversary SEIKO MATSUDA CONCERT TOUR 2025~2026 “Sing! Sing! Sing!” in Korea)’로 인스파이어 아레나를 찾는다.

개장 이후 다양한 이벤트를 성공적으로 개최해 온 인스파이어는 자체적으로 ▲마룬5 ▲린킨파크 ▲원리퍼블릭 등 세계적인 아티스트의 공연을 직접 기획한 ‘인스파이어 콘서트 시리즈’를 선보여왔다. 마츠다 세이코는 ‘인스파이어 콘서트 시리즈 #7’을 통해 데뷔 후 처음으로 한국 무대에 서게 됐다.

일본 대중음악 역사의 전설이라 불리는 마츠다 세이코는 1980년 ‘맨발의 계절’로 대중에 첫인사를 했다. 이후 일본뿐 아니라 아시아 전역에서 폭발적인 관심을 받으며, 청순하면서도 넘치는 에너지, 독보적인 가창력으로 일본 팝 문화의 아이콘으로 자리 잡았다.

또 1980년부터 1988년까지 발표한 노래 중 24곡을 연속으로 일본 오리콘 차트 1위에 올리며 데뷔 45년이 지난 지금까지도 ‘영원한 아이돌’로 명실상부한 슈퍼스타의 자리를 확고히 했다.

‘푸른 산호초’, ‘바람은 가을색’, ‘맨발의 계절’, ‘여름의 문’ 등 수많은 히트곡을 통해 총 2963만 장의 앨범 판매량을 기록하며 팬들에게 꾸준히 큰 사랑을 받아왔다.

특히 ‘푸른 산호초’는 최근 한국의 젊은 가수들이 커버하며 레트로 열풍 속에서 국내 시티팝의 새로운 인기를 일으켰고, 이를 통해 세대를 초월한 그녀의 영향력을 다시 한번 증명했다.

인스파이어 아레나에서 열리는 ‘인스파이어 콘서트 시리즈 #7: 마츠다 세이코 45주년 기념 콘서트 투어 – 싱!싱!싱! 인 코리아’는 그녀의 음악 인생을 집약적으로 담아냈다. 이는 2025 시즌 사이타마 슈퍼 아레나, 일본 부도칸 등 일본 전역에서 시작된 투어다.

올해 9월 부도칸 공연에서 첫 한국 방문에 대한 기대감을 나타내기도 했던 마츠다 세이코는 본인의 대표곡을 인스파이어 아레나가 자랑하는 세계 최고 수준의 음향 시스템으로 선보이며, 생생한 감동을 전할 예정이다.

이번 콘서트 티켓은 놀 인터파크 티켓에서 오는 28일 오후 8시 선예매, 12월 5일 오후 8시에는 일반 예매가 오픈된다.

한편, 인스파이어 아레나는 지난해 12월 요아소비, 올해 1월과 3월에는 각각 나니와단시, 요네즈 켄시 등 J팝 아티스트의 공연을, 9월에는 중화권에서 두터운 팬층을 보유한 재키 청, 임준걸의 첫 내한 콘서트를 개최한 바 있다.

또한 ‘인스파이어 콘서트 시리즈’를 통해 K팝뿐 아니라 세계 각국의 대표 아티스트들이 선택하는 내한 무대로 자리매김, 국내외 음악 팬들에게 주목받고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

