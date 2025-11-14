한식진흥원, 해외한식당협의체 2차 신규모집

농림축산식품부와 한식진흥원은 해외 한식당 협의체의 역할을 강화하고 한식의 글로벌 경쟁력을 제고하기 위해 신규 해외한식당협의체를 모집한다고 밝혔다.

이번 모집은 지난 7월 진행된 1차 모집에 이은 두 번째다. 선정된 협의체는 2026년 사업계획서 평가 대상자에 포함된다.

한식진흥원은 해외 한식 진흥을 체계적으로 지원하고 현지 한식당의 의견을 수렴하며, 한식당 경쟁력 증대를 위한 지역별 한식 트렌드 파악을 위해 해외한식당협의체를 지정·운영하고 있다. 현재 19개국 26개 협의체가 활동 중이다. 2025년도에는 총 16개 협의체를 대상으로 22개 사업을 지원하고 있다.

모집 분야는 ▲일반 해외한식당 협의체(관할 지역 내 한식당 30개 이상 참여) ▲소규모 해외한식당협의체( 관할 지역 내 한식당 5개 이상 30개 미만 참여) 등이다.

신청 기간은 오는 12월 4일 24:00(한국시간 기준)까지다. 지원서는 온라인 이메일 접수를 통해 제출하면 된다.

자세한 사항은 한식진흥원 누리집 소통광장 내 공지사항 게시판에서 확인하면 된다. 현재 지정 및 운영 중인 협의체 현황과 신청서 등의 관련 서류도 내려받을 수 있다.

이규민 한식진흥원 이사장은 “해외에서 한식 진흥을 함께 이끌어 갈 다양한 지역 단체들의 적극적인 참여를 기대한다”며 “이번 협의체 모집이 한식 확산과 한식당 경쟁력 제고에 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]