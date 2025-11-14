신제품·단백질 음료 강세… 남양유업, 3Q 매출 2375억

남양유업이 올해 3분기 실적에서 매출 2375억 원, 영업이익 17억 원을 기록하며 5분기 연속 흑자 기조를 이어갔다. 매출은 전분기 대비 2.3% 늘었고, 영업이익은 84% 증가했다.

회사에 따르면 3분기에는 판매 채널 다각화와 신제품 효과가 두드러졌다. 가공유 브랜드 ‘초코에몽’의 확장 제품과 ‘불가리스 설탕 무첨가 플레인’, 단백질 음료 ‘테이크핏’ 시리즈, 건강음료 ‘17차’ 등이 내수 성장세를 이끌었다.

우유류 매출은 1300억 원으로 전분기보다 2.6% 증가했다. ‘말차에몽’과 ‘초코에몽 미니 무가당’ 등 신제품 판매가 늘면서 내수 매출이 1299억 원까지 확대됐다.

반면 분유류 매출은 467억 원으로 전분기 대비 4.3% 줄었으나, 전년 동기 대비로는 내수와 수출 모두 증가했다. 아세안 지역에서 ‘임페리얼XO’와 현지 전용 브랜드 ‘스타그로우’ 판매가 견조하게 유지됐다.

기타 부문은 단백질 음료와 건강음료의 성장에 힘입어 매출이 607억원으로 전분기 대비 7.4% 늘었다.

영업이익은 원가 구조 개선과 판촉비 관리가 반영되며 전분기보다 크게 증가했다. 회사는 한앤컴퍼니 체제 전환 이후 제품 포트폴리오 조정과 효율 중심 경영을 통해 수익성 개선을 이어가고 있다고 설명했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

