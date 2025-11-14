‘불닭’ 수요 화끈하네… 삼양식품, 3Q 해외매출 사상 최대

삼양식품이 불닭볶음면을 중심으로 한 글로벌 수요 확대에 힘입어 3분기에도 호실적을 이어갔다. 생산능력 확충과 관세 대응 전략이 맞물리며 외형 성장과 수익성을 동시에 높였다는 분석이다.

삼양식품은 14일 공시를 통해 3분기 연결 기준 매출 6320억원, 영업이익 1309억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 같은 기간보다 매출은 44% 증가했고, 영업이익은 50% 늘었다.

해외 매출은 5105억 원으로 50% 증가하며 분기 기준 사상 최대치를 다시 썼다. 올해 들어 매분기 최대 실적을 경신하고 있으며, 전체 매출에서 해외가 차지하는 비중은 81%까지 확대됐다.

수출 비중이 큰 미국과 중국 모두 높은 성장세를 보였다. 미국법인 삼양아메리카는 1억1200만 달러의 매출을 올리며 전년 대비 59% 성장했다. 중국법인 삼양식품상해유한공사도 9억5100만 위안으로 56% 증가했다.

밀양2공장의 본격 가동과 미국 상호관세 대응도 실적에 힘을 보탰다. 삼양식품은 늘어난 생산능력을 기반으로 수출 지역을 넓히며 해외 수요에 대응했고, 관세 부담을 최소화했다고 설명했다.

영업이익은 3분기 연속 20%대 영업이익률을 유지했다. 누적 영업이익 3849억 원은 이미 지난해 연간 영업이익 3446억 원을 넘어섰다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]