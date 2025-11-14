풀무원, 3Q 매출 8884억원 ‘역대 최대’… HMR·식물성 제품 호조

풀무원이 올해 3분기 매출 8884억 원, 영업이익 381억 원을 기록했다고 14일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 6.6% 늘었고, 영업이익은 14.4% 증가했다.

3분기 누적 기준 매출은 2조 5210억 원, 영업이익은 689억 원으로 역대 최고 실적을 달성했다.

회사에 따르면 국내 식품제조유통부문은 식물성 지향 제품과 실온·가정간편식 신제품 판매가 확대되며 매출 4254억 원, 영업이익 288억원을 기록했다. 어린이집·학교 등 기존 B2B 채널의 안정적인 성장과 신규 채널 확장도 실적을 뒷받침했다. 풀무원다논은 그릭요거트 판매 호조로 외형과 수익성이 모두 개선됐다.

식품서비스유통부문은 신규 사업장 안정화와 산업체 중심 단체급식 확대에 힘입어 매출 2610억 원, 영업이익 148억 원을 올렸다. 공항 채널 활성화에 따른 컨세션·휴게소 사업 회복세도 반영됐다.

해외식품제조유통부문은 미국과 중국 법인의 성장이 지속되며 매출 1727억 원을 기록했다. 미국 법인은 두부 PB 제품이 북미 창고형 회원제 유통망에 입점하고 면류의 B2B 공급이 늘면서 매출이 증가했다. 중국 법인은 회원제 채널 확대와 냉동김밥·냉동식품·면류 카테고리의 고성장이 겹치며 매출이 20% 이상 늘었다.

풀무원은 3분기 견조한 실적을 뒷받침한 구조적 성장 기반 효과를 4분기에도 이어간다는 계획이다.

김종헌 풀무원 경영기획실장은 “식품제조유통사업, 식품서비스유통사업, 해외사업의 고른 성장이 전체 외형 확장과 수익 증대를 이끌면서 역대 최대 분기 실적을 달성했다”며 “4분기에도 식품제조유통부문의 신제품 효과 및 식품서비스유통부문의 안정적 성장이 지속될 것으로 기대되며, 해외식품제조유통 부문은 미국법인의 신규 매출처 확보와 중국법인의 K푸드 냉동 라인업 확대 효과를 발판 삼아 성장을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

