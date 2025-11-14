롯데칠성음료가 국세청이 주관하는 ‘2025 K술 어워드(2025 K-SUUL AWARD)’에 심사위원으로 참여한다.

어워드는 독창성과 성장 가능성을 지닌 국내 중소기업의 우수 주류를 발굴해 세계 진출을 돕고 주류 무역수지 적자를 개선하기 위해 기획됐다.

롯데칠성음료는 다른 주류 대기업, 대형유통사 등과 함께 수출 실무자로 구성된 기업심사단의 일원으로 국세청 내부 심사단과 함께 출품 주류의 서류 심사를 진행했다.

지난 9월 국내 중소기업으로부터 참가신청을 받은 이번 심사에는 총 175개 중소기업의 366개의 주류 제품이 출품됐다. ▲탁·약·청주류 ▲과실주·맥주류 ▲소주류 ▲그 외 주류로 구성된 각 부문에서 전문가 서류심사, 블라인드 테이스팅을 통해 각각 10종의 제품씩 총 40개의 제품을 1차 선발했다.

이어 1차 선발된 40개의 제품을 대상으로 2차 블라인드 테이스팅에 나섰다. 심사의 공정성 확보를 위해 공개 모집한 ▲국민 심사단 40명 ▲주류 전문가 ▲수출 실무자 ▲국세청 출입기자 등으로 구성된 전문가 40명을 포함한 약 80여명이 심사에 나섰다.

이를 통해 각 부문별 5종씩 총 20종의 제품을 2차 선발했고, 제품 설명, 디자인 등을 포함한 최종 심사를 통해 각 부문별 3개, 총 12개의 우수 주류를 선발할 계획이다.

최종 선발된 12종의 우수 주류는 12월초 개최 예정인 2025 K술 어워드를 통해 처음 공개된다. 최종국세청 인증마크와 함께 국내 대형 유통사의 해외 매장에서 진열·판매될 예정이다.

또한, 해외에서 개최되는 다양한 국제 주류 박람회에서 운영 될 ‘대한민국 K-SUUL관’에 우선 전시돼 해외 주류 바이어 등과의 네트워크 구축을 통해 수출 판로를 넓힐 수 있는 기회를 제공받게 될 예정이다.

롯데칠성음료 관계자는 “K술의 세계화와 주류 무역수지 개선을 위한 어워드에 미력이나마 역할을 할 수 있어 감사하다”며 “당사도 국세청과 함께 K술을 중심으로 한국산 주류가 세계 시장에서 더욱 사랑받을 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

