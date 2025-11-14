호반호텔앤리조트, 스플라스 워터파크 수험생 최대 50% 할인

default

호반호텔앤리조트가 운영하는 스플라스 리솜이 오는 12월 19일까지 수험생 힐링 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

스플라스 워터파크는 전 시설에 온천수가 공급돼 겨울에도 따뜻하게 이용할 수 있다. 최근 대규모 리뉴얼로 파도풀, 워터슬라이드 등 주요 어트랙션을 새롭게 선보였다.

파도풀의 시원한 파도와 속도감 있는 슬라이드는 시험 준비 동안 누적된 긴장감을 풀어내기에 충분하며, 마음껏 몸을 움직이며 스트레스를 해소하기 좋다.

수험생은 정상가 기준 주중 50%, 주말 40%의 할인 혜택을 받을 수 있으며, 이는 스플라스 리솜 온라인 최저가보다도 낮은 최대 수준의 할인율이다. 수험생 본인을 포함해 최대 4인까지 동일한 할인 혜택이 적용되고, 수험생에게는 구명조끼 무료 제공 혜택도 추가된다.

수험생 특별 할인은 워터파크 매표소에서 현장 구매 시 이용할 수 있으며, 매표 시 수험표 지참이 필수다. 온라인 예매 및 사전 구매는 적용되지 않는다.

스플라스 리솜 관계자는 “가장 큰 시험을 마치고 새로운 시작을 준비하는 수험생들을 응원하는 마음으로 이번 이벤트를 마련했다”며 “리뉴얼을 통해 새로워진 시설과 따뜻한 온천수 테마파크에서 가족·친구들과 함께 부담 없이 재충전의 시간을 보내길 바란다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]